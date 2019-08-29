Луценко могут запретить выезжать за границу: решение примет суд

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу, по которому Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко запрещается покидать пределы страны.

Производство по делу открыто по иску бывшего мэра столицы Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службы и Генпрокурору, сообщает в Facebook пресс-служба ОАСК.

"Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший мэр Киева Леонид Черновецкий обратился с иском в Окружной административный суд Киева и требует запретить генпрокурору Юрию Луценко пересекать границу Украины.

Юрий Луценко

29 августа Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об отставке.

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