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Луценко могут запретить выезжать за границу: решение примет суд

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Окружной административный суд Киева открыл производство по делу, по которому Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко запрещается покидать пределы страны.

Производство по делу открыто по иску бывшего мэра столицы Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службы и Генпрокурору, сообщает в Facebook пресс-служба ОАСК.

"Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший мэр Киева Леонид Черновецкий обратился с иском в Окружной административный суд Киева и требует запретить генпрокурору Юрию Луценко пересекать границу Украины.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

29 августа Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об отставке.

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Персоны
Юрий Луценко Леонид Черновецкий
Место
Украина
Тег
Генеральная прокуратура Украины
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