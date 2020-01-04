Лутковская рассказала об ультиматуме России по обмену бывших "беркутовцев"

Без выдачи террористам "Л/ДНР" бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" возвращение домой украинских спецназовцев было невозможно.

Об этом заявила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская в эфире "Украинского радио", комментируя обмен пленными 29 декабря прошлого года. По ее словам, "экс-беркутовцы" и представители "Харьковской группы" были в списках на обмен еще со времен президентства Петра Порошенко, 2015-2016 годов.

"Затем, в декабре 2017 года, было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту, и соответственно они не будут освобождены в результате процесса. В ответ нам сказали, что тогда не будут освобождены те спецназовцы, которые попали в плен и находились на территории ОРДО и ОРЛО ", – сказала Лутковская.

Лутковская рассказала об ультиматуме РФ по обмену "экс-беркутовцев"

"Соответственно мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом", – добавила она.

Лутковская подчеркнула, что украинские спецназовцы были в плену в условиях, значительно худших от тех, в которых находились"экс-беркутовцы" и представители "Харьковской группы" в СИЗО Украины.

По ее словам, обмен не помешает осуществлению правосудия, ведь все лица были освобождены под личное обязательство являться в суды и участвовать в заседаниях. Судебные заседания продолжатся.

"Мы освободили людей, и мне кажется, что это очень важно. С 16 января мне надо продолжать работу, потому что мы имеем еще большое количество людей, находящихся в незаконном удержании на территории ОРДЛО. Это около 300 человек", – подытожила Лутковская.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об условиях обмена пленными до конца 2019 года.

Распространилась информация о том, что украинская сторона планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.

Бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, которого обвиняют в расстрелах активистов на Майдане, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Позже Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи под личное обязательство экс-бойцов спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни. Скандальное решение было принято на заседании 28 декабря в рамках подготовки к обмену.

А уже 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР", во время которого террористам были переданы 124 удерживаемые лица, в том числе и бывшие "беркутовцы". В Украину вернулись 76 человек.

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