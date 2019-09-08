Лучше шишки собирать: в России опозорились с выборами и нелепо оправдались

Низкую явку на выборах в Алтае (Россия) связали с рекордным урожаем шишек.

По данным российских СМИ, местные жители вместо выборов отправились собирать шишки, чтобы потом их выгодно продать.

"То есть, на самом деле идея нейтрализации агрессивных посягательств России путем массового сброса бутылок боярышника - не столь фантастическая идея, как могло бы показаться! Если даже шишки настолько действенная штука", - посмеялся политолог Алексей Голобуцкий.

Отметим, в РФ сообщали, что явка на выборах в Алтае составила около 44%.

Путин голосовал на выборах RT

Как сообщал OBOZREVATEL, в день выборов в РФ на одном из избирательных участков умер кандидат в депутаты.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!