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9 сентября • обновлено в 11:07
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Лучше шишки собирать: в России опозорились с выборами и нелепо оправдались

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Низкую явку на выборах в Алтае (Россия) связали с рекордным урожаем шишек.

По данным российских СМИ, местные жители вместо выборов отправились собирать шишки, чтобы потом их выгодно продать.

"То есть, на самом деле идея нейтрализации агрессивных посягательств России путем массового сброса бутылок боярышника - не столь фантастическая идея, как могло бы показаться! Если даже шишки настолько действенная штука", - посмеялся политолог Алексей Голобуцкий.

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Отметим, в РФ сообщали, что явка на выборах в Алтае составила около 44%.

Лучше шишки собирать: в России опозорились с выборами и нелепо оправдались

Путин голосовал на выборах

Путин голосовал на выборах

RT

Как сообщал OBOZREVATEL, в день выборов в РФ на одном из избирательных участков умер кандидат в депутаты.

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Место
Россия
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Лучше в Польше поля убирать да клозеты драить, чем в Раду выбирать.
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3
Махов Макс
Махов Макс
Сиромашенко Александр лучча пей чай из унитаза с блинамислопат. Бгггггаааа
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацапы запасаются на зиму. Собирают шишки, херы моржовые, валежник, боярышник. А выборы им пах ую. Бгггггаааа
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
как то не весело , вяло без оптимизма и радости прошли выборы, в крысятнике вообще похороны , парашников озаботила и очень удивила встреча наших узников , как искренне с любовью встречали наших пацанов , им такого никогда не прочувствовать , там человек это 0, и никому не нужен , даже родителям , ведь они с удовольствием посылают детей умирать в УКРАИНЕ , нелюди ,,.,
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