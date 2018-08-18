"Лучше расстреляйте, против своих не пойду!" Появилось сильное видео с пленным бойцом ВСУ

В сети опубликовали видео допроса террористами "Л/ДНР" украинского военного Павла Котенко, который попал в плен в августе 2014 года.

Соответствующий ролик обнародовал в Twitter "Информатор ВСУ". Во время допроса он не выдал информацию, которую требовали пророссийские боевики, и отказался сотрудничать, (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Котенко Павел Игоревич. Старший лейтенант ВСУ, 25 бригада: "Я давал клятву на верность Украине. Лучше расстреливайте, против своих не пойду!". Вот за каких мужчин нужно выходить замуж, девушки, а не за с*аных мажоров", – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Котенко освободили из плена, после чего он вернулся на службу. Указом президента Украины от 13 августа 2015 года он награжден орденом "За мужество" третьей степени.

Котенко Павло Ігорович, старишй лейтенант #ЗСУ, 25 бригада: "Я давав клятву на вірність Україні. Краще розстрілюйте, проти своїх не піду!".



Ось за яких чоловіків потрібно виходити заміж, дівчата, а не за сраних мажорів. На емоціях! pic.twitter.com/5aKf9QKynO — Інформатор ЗСУ (@UA_ARMY_INFO) 18 серпня 2018 р.

Напомним, террористы вносили Котенко в список по обмену пленными в сентябре 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа террористы "ДНР" обнародовали постановочное признание пленного журналиста Станислава Асеева (Васина) в шпионаже. Он рассказал, что работал на украинскую разведку, а Данбасс считает украинской территорией.