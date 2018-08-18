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"Лучше расстреляйте, против своих не пойду!" Появилось сильное видео с пленным бойцом ВСУ

30.2тЧитать новость на украинском

В сети опубликовали видео допроса террористами "Л/ДНР" украинского военного Павла Котенко, который попал в плен в августе 2014 года.

Соответствующий ролик обнародовал в Twitter "Информатор ВСУ". Во время допроса он не выдал информацию, которую требовали пророссийские боевики, и отказался сотрудничать, (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Котенко Павел Игоревич. Старший лейтенант ВСУ, 25 бригада: "Я давал клятву на верность Украине. Лучше расстреливайте, против своих не пойду!". Вот за каких мужчин нужно выходить замуж, девушки, а не за с*аных мажоров", – сказано в сообщении.

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Стоит отметить, что Котенко освободили из плена, после чего он вернулся на службу. Указом президента Украины от 13 августа 2015 года он награжден орденом "За мужество" третьей степени.

Напомним, террористы вносили Котенко в список по обмену пленными в сентябре 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа террористы "ДНР" обнародовали постановочное признание пленного журналиста Станислава Асеева (Васина) в шпионаже. Он рассказал, что работал на украинскую разведку, а Данбасс считает украинской территорией.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
террористы "ДНР"
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Видела этот релиз, года два назад и репостила в Очках.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Пленный на воле полезнее мертвеца. На всю жизнь напуган, воин теперь никакой.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Команчо Горослав, шароварникам в Крыму хватило, бежали так, что пятки сверкали.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Приходько Владимир, я отличник боевой и политической подготовки.
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