Орест Каракевич – один из героев Майдана, запомнившийся своим необычным одеянием и луком, из которого он стрелял по силовикам. Он был ранен в голову, но не оставил баррикады.

А в июне 2014 года он отправился добровольцем на фронт, где служил сначала в "Айдаре" снайпером, потом в ВСУ – в 92-й бригаде, заместителем командира роты разведки. Одна из их позиций – Золотое, где сейчас проходят ожесточенные бои. С 2017 года он на гражданке. Работает врачом-терапевтом.

Как сложилась его жизнь и что "лучник Майдана" думает о том, что сейчас происходит – читайте в OBOZREVATEL.

"Беркутовцы убивали и должны быть наказаны"

На Майдане зимой 2013-2014 года Ореста Каракевича знали по обе стороны баррикад. В кровавые февральские дни он был в самых горячих точках, вытаскивая раненых. И постоянно был под прицелом – его лук, который студент-медик, как и стрелы к нему, сделал сам, отсвечивал даже в темноте. Стрельбой из лука увлекался с детства. Легендарный лук остался на Майдане, он его бросил, когда кончились стрелы.

На Майдане в кровавые дни Facebook Ореста Каракевича

В Киев 18 февраля 2014 года он приехал к обеду – выехал ночным поездом, как только услышал об очередной мобилизации майдановцев. И сразу – на баррикады возле Дома профсоюзов. День, ночь, день, ночь, день. Он не спал и не ел, бегал туда, где был нужен, где нужна была его помощь. Там же получил свое первое ранение из дробовика – в голову.

Новости В центр Киева в годовщину расстрелов на Майдане стянули силовиков

"На часок отошел на перевязку и снова в строй", – вспоминает Орест. Той ночью подожгли Дом профсоюзов, а титушки избивали людей и нападали на машины в районе Михайловской площади.

"Локальные бои длились до утра. 19 февраля – небольшое затишье, мы поддерживали огонь на баррикадах и разбирали Дом профсоюзов. А утром начался прорыв майдановцев", – говорит Орест.

Потом уже, 25 февраля спецподразделение милиции общественной безопасности "Беркут" было расформировано "из-за полной дискредитации перед украинским народом". Кто успел сбежать с оружием в Крым и Донбасс, кто-то попал в зону АТО.

Возле Дома профсоюзов 20 февраля 2014 года OBOZREVATEL

Никто так и не наказан

В те кровавые дни было убито 106 мирных граждан, их назвали Небесной Сотней. Около 1700 участников акции протеста были ранены. Пострадало и около 1000 силовиков – это раненые и погибшие. Расследование о массовых убийствах до сих пор не закончено. Силовиков пытаются оправдать, а участников Майдана дегероизировать.

Так, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский в рамках обмена передал "ДНР/ЛНР" двух беркутовцев, находившихся под следствием. Сейчас они вернулись в Киев и заявили, что за 5 лет доказательств их вины в расстрелах протестующих на Майдане не нашлось. И вообще – они выполняли служебный долг.

"По поводу сроков. Аналогичное дело по массовым убийствам в Вильнюсе велось девять лет. Там погибших 14, а у нас – больше 100. Это тонны материалов, сотни опрошенных. Такие дела быстро не расследуют. Я уверен, что его бы довели до конца, сколько бы оно ни длилось", – говорит Орест.

"А по поводу служебного долга беркутовцев скажу так. Я тоже был военным и знаю, что такое долг и честь. О каком выполнении долга может идти речь, если они расстреливали безоружных людей? И без специальной оптики было видно, что 300-400 человек, которые находились на Майдане 18, 19 и 20 февраля, были с деревянными палками и щитами. Это был расстрел. Это однозначно превышение своих служебных обязанностей и это уголовное правонарушение. Никакого другого трактования быть не может", – уверен Орест.

Беркут на Майдане Фото Сергей Лойко

Он говорит, что уже тогда мог отличить свистящие звуки от выстрелов из снайперского оружия и треск от выстрелов из автоматов Калашникова, которые он услышал 20 февраля на Институтской.

"Я, когда попал на фронт, сразу вспомнил, что уже слышал это. Слуховая память подсказала. Ведь я же сам снайпер. И тогда на Институтской были именно эти звуки", – вспоминает боец.

Он говорит, что подавить протест можно было и без расстрелов.

"Если бы среди нас был кто-то с оружием, я бы еще понял. А так... Вы организованы, натренированы подавлять массовые беспорядки, что в принципе и происходило на улице Грушевского на Крещение, 19 января 2014 года. Тогда беркутовцы шли стройными рядами и лупили всех дубинками так, что никто толком не мог оказать сопротивление. Кто мешал поступить также 18-20 февраля? Так что никакого выполнения долга я не вижу. Все. И даже если был дан приказ стрелять на поражение, и силовики его выполняли, они также должны быть осуждены – выполнение заведомо преступного приказа не освобождает от наказания", – считает майдановец и бывший снайпер.

Каракевич не исключает, что на Майдане действовала третья сила, и это россияне.

"Там могли присутствовать российские спецслужбы и убивать мирное население. Они начали действовать 20 февраля, когда погибших было больше всего. Но нужны доказательства, куда они стреляли – в сторону майдановцев, в "Беркут" или в обе стороны", – говорит боец.

У него уже сомнения, что преступления на Майдане будут когда-то расследованы, а виновные наказаны.

"После того, как из Генпрокуратуры дела были переданы в Госбюро расследований, а первым заместителем главы ГБР стал адвокат Януковича, о каком расследовании может идти речь? Это планомерное уничтожение вообще какой-либо возможности расследовать дела по Майдану", – считает Каракевич.

Майдан – февраль-2014 OBOZREVATEL

И добавляет: "После того, как Зеленский отдал России беркутов, которые были под следствием и подозревались в убийстве людей на Майдане, и по ним закрываются дела, после того, как уже вернулись сюда – о каких расследованиях можно говорить?"

То, что творится в Золотом – измена

Орест Каракевич одним из первых попал на фронт. "Еще в марте я понял, что в Украине все только начинается, и стал искать, где себя применить параллельно с учебой. 25 июня попал в "Айдар", где служил старшим снайпером", – говорит парень.

Позже перешел в ВСУ и со своими сослуживцами стоял под Золотым. То, что там сейчас происходит, его возмущает.

Служил снайпером Facebook Ореста Каракевича

"Договориться с москалями нереально. Они всегда обманут. Русские подождали подходящего момента – когда наши отвели арту и отошли с позиций – и ударили. В результате мы получили 200-х, потеряли два наблюдательных пункта", – говорит Каракевч.

Он считает, что ответственность за это лежит исключительно на Зеленском.

"Вместо того, чтобы сделать обращение к лидерам других государств об усилении санкций против РФ и объявить чрезвычайное положение в двух областях, ну хотя бы назвать Россию агрессором, он что-то промямлил про провокацию. А потом закончил: "А мы все равно будем придерживаться мирного плана". Ну, блин. И еще – в ООС сначала назвали ситуацию в Золотом наступлением российских войск. А после слов Зеленского стали тоже твердить о провокации. А после этого выступает Сивохо и говорит: "Мы будем мириться, несмотря ни на какие наши потери". Нет приличных слов просто", – возмущен боец.

В апреле лейтенант запаса Орест Каракевич поддержал флэшмоб бывших добровольцев и волонтеров, требовавших от Владимира Зеленского извинения за оскорбление Украины в своих выступлениях в "95 квартале", за "эбонитовые палочки" и "хо*лов". А раньше он поддерживал флэшмоб против Порошенко и требовал извинений за слова "о победе без волонтеров".

"Было такое. Я дико не терпел Порошенко в 2014-2015-е, когда были эти непонятные перемирия, отведения. Сейчас и Зеленский повторяет его ошибки. Но Порошенко понял, что врагу верить нельзя, после Дебальцево. И перестал договариваться", – делится Каракевич.

Но он готов смириться с Зеленским-президентом, если тот "станет патриотом, назовет врага по имени и попросит прощения за то, что назвал Украиной "шл…хою".

"Скажи, что у нас вооруженная агрессии России против Украины, дави на санкции, воюй на международном фронте, как это делал Порошенко. Не выйдет уже пропетлять и нашим, и вашим. Да вообще – назначь Пороха главой МИДа. И забудь о рейтинге. Ты ведь пришел на один срок? 73%, когда не получат свое (а это нереально), первыми тебя кинут. Опирайся на активную часть", – уверен Орест.

Бои под Золотым Фото Минобороны

Он также считает, что Зеленскому не простят, если он не выпустит невиновных – Кузьменко, Антоненко, Дугарь, Грищенко, которые задержаны по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета. И позже Зеленский сказал, что если нет доказательств, перед ними нужно извиниться.

Лучник Майдана и воин, демобилизовавшийся в июне 2017 года, готов снова вернуться в строй, если это будет нужно стране. "Пошел бы опять в армию при условии полномасштабного наступления или сильного обострения. В других случаях – служить под командованием "уклониста и капитулянта" желания не имею", – говорит воин.

"Супрун была лучшим главой Минздрава"

Сейчас Орест работает врачом-терапевтом, продолжая семейное дело (после фронта он окончил интернатуру), а также тренером в спортзале. Его возмутили последние события, связанные с блокадой гражданами на местах расселения на карантин украинцев, приехавших из Китая.

Facebook Ореста Каракевича

"Мы опять уперлись в отсутствие информации и нежелание людей думать и анализировать. А также в некомпетентность руководства Минздрава. Сравните пояснительные посты Скалецкой и Супрун – небо и земля. Людям ничего не объясняют. Для них условная баба Валя из подъезда правдивее, чем какой-нибудь доктор медицины. Как врачу мне вообще смешна эта ситуация. Коронавирус – обычный РНК-вирус, просто способ проникновения в мембрану клетки необычный. Что обусловливает его различие", – сообщает Каракевич.

Он подчеркнул, что коронавирус поражает лиц со сниженным иммунитетом или ослабленных сопутствующими болезнями. "Сколько официально умерших от этого нового штамма вируса в Китае? 400-500 человек? на 1,5 млрд населения? А сколько умерло от свиного гриппа в 2009 году? Тысячи. И не было такого хайпа. Люди договорились уже до того, что это биологическое оружие Китая из-под контроля вышло", – смеется Орест.

К слову, он считает Супрун лучшим министром здравоохранения и хвалит ее реформы. "Дай Бог, чтобы "новые" не провалили ту реформу. Или вернется мафия Богатыревой и уничтожит все, что было достигнуто", – говорит врач.

Он считает, что в Украине за последние шесть лет произошло массовое отравление пропагандой. "Большинство украинцев, как оказалось, не очень эрудированные люди, так им еще в уши вливались тонны фейков, домыслов и т.д. Такова человеческая натура, что официальная и простая информация им не интересна, куда веселее читать о теории заговоров, предательстве, "расследованиях". Вот и имеем то, что имеем", – говорит Каракевич.

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