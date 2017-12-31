Ликвидация главарей "Л/ДНР": астролог спрогнозировал судьбу Захарченко

Главарю террористической "ДНР" Александру Захарченко в 2018 году убийство не угрожает.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал украинский астролог Влад Росс.

"Год назад говорил, что у Плотницкого (беглого экс-главаря так называемой ЛНР. – Ред.) есть большая опасность, что его убьют, ему нужно бежать. Так и получилось, в ноябре он убежал. Я сказал, что конец года у него опасный – и он сбежал. А вот для Захарченко риска, что его убьют, нет вообще", - заявил астролог.

Он также отметил, что именно главарь "ЛНР" Леонид Пасечник является настоящим "серым кардиналом Донбасса".

"Он решил, что пора с этим заканчивать – и все. И он Плотницкого сверг просто. Главный ведь по Донбассу не Захарченко, не Плотницкий, а вот нынешний чувак, Пасечник. Он – "серый кардинал" Донбасса. Безусловно, им тоже манипулируют из Москвы. Но на Донбассе решал именно он. А сейчас он появился на этом "посту", - заявил Росс.

Как сообщал "Обозреватель", 21 ноября в оккупированном Луганске произошел вооруженный мятеж, в результате которого Плотницкий сбежал из "ЛНР". Позже он принял решение уйти в отставку. Его место занял Леонид Пасечник, работавший ранее на подконтрольной террористам территории "министром государственной безопасности".