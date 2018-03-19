Лес вагонами вывозят: украинцев возмутили разоблачительные кадры

Украинцев в сети возмутило видео, на котором можно наблюдать, как вагонами вывозится лес.

Его опубликовал на своей странице в Facebook Василий Васкан. По его словам, вагоны направляются в Европу.

"Черновцы, суббота, железная дорога на Румынию. Начну с экологии, посмотрите сколько дыма, далее цистерны с какой-то химией, на них написано РЖД, кто-то говорит, что с Россией не торгуем. А потом лес разного калибра. И таких эшелонов проезжает два раза в сутки", - говорится в сообщении.

Публикация получила более 6400 репостов и 900 лайков.Его просмотрели 160 тыс. пользователей.

Как сообщал "Обозреватель", по прогнозам экспертов, незаконная вырубка леса на Закарпатье может стать огромной проблемой - вплоть до экологической катастрофы.