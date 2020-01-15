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15 января • обновлено в 09:19
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"Легкие почти не работали": появились новые детали о смерти родильницы от гриппа в Запорожье

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В Запорожье от осложнений после гриппа умерла родильница. К счастью, ее младенца удалось спасти, поскольку медики вовремя сделали кесарево сечение.

Недоношенный малыш сначала был в реанимации, но сейчас угроза для его жизни миновала. Под присмотром врачей мальчик уже набирает вес. Его, как и хтела мама, назвали Игорем, сообщает ТСН.

Отмечается, что 31-летняя Наталья Потапова скончалась через три дня после родов в областной больнице Запорожья. Туда женщину доставили уже без сознания, в очень тяжелом состоянии – у нее почти не работали легкие. Медики сутки боролись за спасение ее жизни.

В Запорожье от осложнений гриппа умерла родильница

В Запорожье от осложнений гриппа умерла родильница

"Тяжелая, тотальная пневмония. Это крайне тяжелое состояние. Оно не позволяло нам транспортировать ее даже в пределах больницы", – признался замглавного врача медучреждения Алексей Кулинич.

При этом как рассказали родные и знакомые умершей, флорист Наталья признавалась друзьям, насколько радуется осуществлению своих мечтаний. Она встретила любимого, в прошлом году они поженились и, наконец, женщина была на сносях. На восьмом месяце беременности она лежала в отделении патологии роддома под наблюдением врачей. А в конце декабря внезапно пожаловалась на лихорадку, на что местные медики ответили, что это только ОРВИ.

Наталья Потапова скончалась через три дня после родов

Наталья Потапова скончалась через три дня после родов

ТСН

"Своевременно пациентка была осмотрена, и терапевтом и врачами-инфекционистами. Диагноза грипп не было. Ей не становилось хуже. В течение двух суток мы ее лечили. Но эффекта не получили", – пояснила заместитель директора родильного дома №4 Оксана Сукмановська.

В другой же больнице у Натальи диагностировали бронхит, а через сутки – уже пневмонию. Женщину сразу перевели в перинатальный центр, где и сделали кесарево сечение.

"Мы делали все возможное, но течение заболевания было катастрофическое для этой беременной. Были некоторые осложнения беременности, именно на фоне пневмонии", – добавила заместитель главврача медучреждения Наталья Богуславская.

Лабораторно у женщины был подтвержден грипп

Лабораторно у женщины был подтвержден грипп

ТСН

По словам вдовца, причиной смерти Натальи Потаповой официально указали пневмонию. Лабораторно же был подтвержден грипп, который и мог привести к фатальным осложнениям. При этом мужчина признался, что его жена накануне покидала больницу, и вирус могла подхватить где угодно.

Со своей стороны медики добавили, что прививки от гриппа у женщины не было, а спасение усложняли другие хронические болезни. Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти родильницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала нового года пять человек скончались от смертельного гриппа. Среди них одна беременная женщина – врачам удалось спасти ее ребенка.

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Автор
Дина Баронова
Место
Украина
Теги
врачи смерть умерла роженица
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