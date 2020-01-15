"Легкие почти не работали": появились новые детали о смерти родильницы от гриппа в Запорожье

В Запорожье от осложнений после гриппа умерла родильница. К счастью, ее младенца удалось спасти, поскольку медики вовремя сделали кесарево сечение.

Недоношенный малыш сначала был в реанимации, но сейчас угроза для его жизни миновала. Под присмотром врачей мальчик уже набирает вес. Его, как и хтела мама, назвали Игорем, сообщает ТСН.

Отмечается, что 31-летняя Наталья Потапова скончалась через три дня после родов в областной больнице Запорожья. Туда женщину доставили уже без сознания, в очень тяжелом состоянии – у нее почти не работали легкие. Медики сутки боролись за спасение ее жизни.

В Запорожье от осложнений гриппа умерла родильница

"Тяжелая, тотальная пневмония. Это крайне тяжелое состояние. Оно не позволяло нам транспортировать ее даже в пределах больницы", – признался замглавного врача медучреждения Алексей Кулинич.

При этом как рассказали родные и знакомые умершей, флорист Наталья признавалась друзьям, насколько радуется осуществлению своих мечтаний. Она встретила любимого, в прошлом году они поженились и, наконец, женщина была на сносях. На восьмом месяце беременности она лежала в отделении патологии роддома под наблюдением врачей. А в конце декабря внезапно пожаловалась на лихорадку, на что местные медики ответили, что это только ОРВИ.

Наталья Потапова скончалась через три дня после родов ТСН

"Своевременно пациентка была осмотрена, и терапевтом и врачами-инфекционистами. Диагноза грипп не было. Ей не становилось хуже. В течение двух суток мы ее лечили. Но эффекта не получили", – пояснила заместитель директора родильного дома №4 Оксана Сукмановська.

В другой же больнице у Натальи диагностировали бронхит, а через сутки – уже пневмонию. Женщину сразу перевели в перинатальный центр, где и сделали кесарево сечение.

"Мы делали все возможное, но течение заболевания было катастрофическое для этой беременной. Были некоторые осложнения беременности, именно на фоне пневмонии", – добавила заместитель главврача медучреждения Наталья Богуславская.

Лабораторно у женщины был подтвержден грипп ТСН

По словам вдовца, причиной смерти Натальи Потаповой официально указали пневмонию. Лабораторно же был подтвержден грипп, который и мог привести к фатальным осложнениям. При этом мужчина признался, что его жена накануне покидала больницу, и вирус могла подхватить где угодно.

Со своей стороны медики добавили, что прививки от гриппа у женщины не было, а спасение усложняли другие хронические болезни. Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти родильницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала нового года пять человек скончались от смертельного гриппа. Среди них одна беременная женщина – врачам удалось спасти ее ребенка.

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