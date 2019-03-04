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Известный командир "ДНР" перешла на сторону Украины и сдала планы Кремля

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Бывшая террористка "Л/ДНР", легендарный командир танкового экипажа Светлана Дрюк с позывным "Ветерок" перешла на сторону Украины и теперь сотрудничает с украинской контрразведкой.

Героиня фильма "Ополченочка" раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину. Об этом сообщает ТСН.

Светлана прошла путь от санитарки до командования полком. Чтобы вывести ее с оккупированной территории, украинские военные провели ювелирную операцию.

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Буквально до дня выхода сюжета "Ветерок" рассказывала террористам, что находится в Ростове по личным делам. Она несколько месяцев отправляла "селфи" с территории Украины и убеждала, что была в России.

"Пока, по легенде, я в больнице в России", — рассказала Светлана.

В "ДНР" она получала должности в реактивном дивизионе во время штурма Дебальцево, в батальоне "Чебурашка" и в пресловутой "девятке". Вершиной карьеры стало командование "одиннадцатого полка", самого боеспособного подразделения боевиков.

"Мне говорят, мол, ты воевала, ты убивала людей. Да, я в четырнадцатом году стала начальником штаба дивизиона. Я себя не оправдываю, просто тогда было такое время, и я выполняла то, что мне говорили", — сказала женщина.

В Украине у нее появился друг из числа сотрудников спецслужб, который сыграл немалую роль в переходе Светланы на украинскую сторону.

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"Я имею здесь, надеюсь, друга, который мне гораздо ближе. Он сотрудник спецслужбы. И отношение всех ребят, которые принимают участие в моей нынешней судьбе, очень отличается от того, что я там видела. Не жалею", — отметила она.

Также Светлана "слила" украинским военным важнейшую информацию о танке "Призрак". Его и еще семь танков по наводке "Ветерка" взорвали украинские воины.

Женщина имеет сведения о 30 кадровых российских военных, которых Россия отправила убивать украинцев, чтобы не давать остыть горячей точке на Донбассе. Светлана готова давать показания по этому поводу в Гааге.

"Приезжая к нам, они сразу же подписывают приказ, по которому не имеют права общаться с нами, аборигенами, только по службе. Им нельзя общаться с женщинами, на что они благополучно хотели наплевать", — рассказывает Светлана.

На своей высокой должности она получила доступ к секретному алгоритму, по которому россияне собираются вводить армию на украинскую территорию. В каждой воинской части "ДНР" есть пункт приема личного состава. И там уже подготовлены документы прикрытия на каждого из русских солдат, которых заведут под видом мобилизации местных работяг. На базе одного "ДНРовского" полка за считанные часы должны развернуться три российских. В масштабах всего Донбасса это около сотни тысяч солдат.

"И все россияне по списку являются местными. С каждого полка делается три части — если в полку две тысячи человек, то зайдет шесть тысяч россиян", — сообщила женщина.

Она добавила, что готова воевать за Украину в случае масштабной агрессии России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлану называли символом Новороссии. Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный "ЛНРовский" блокбастер "Ополченочка".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
КацапьІ тут в большом шоке. ГорельІм воняет..
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6
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Junio Van
Junio Van
Коваленко Тамара, лохлы всякий сброд в себя впитывают, як всегда )))
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Кость Ліза
Кость Ліза
Перша пташка пішла. Цікаво, коли вони масово зрозуміють, що від рашки їм нічого чекати?
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Zap Valeri
Zap Valeri
Видом горящих над фанерными рейхстагами пердаков удовлетворен.
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