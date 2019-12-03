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3 декабря • обновлено в 07:59
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"Л/ДНР" вдруг сменили тактику на Донбассе: ВСУ раскрыли детали

1.3т
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Террористы "Л/ДНР" резко сократили количество обстрелов на Донбассе. В результате ни один украинский воин не был ранен или убит.

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.

"Л/ДНР" вдруг сменили тактику на Донбассе: ВСУ раскрыли детали

4 вражеских обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • неподалеку Павлополя – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе Старогнатовки – из стрелкового оружия;

  • вблизи Лебединского – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

  • у Авдеевки – из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали секретные документы "ДНР" с именами наемников Путина.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Не переживайте так - "воены света" прекрасно самоуничтожаются.
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