"Л/ДНР" вдруг сменили тактику на Донбассе: ВСУ раскрыли детали

Террористы "Л/ДНР" резко сократили количество обстрелов на Донбассе. В результате ни один украинский воин не был ранен или убит.

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.

4 вражеских обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Павлополя – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Старогнатовки – из стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

у Авдеевки – из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали секретные документы "ДНР" с именами наемников Путина.

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