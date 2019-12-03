"Л/ДНР" вдруг сменили тактику на Донбассе: ВСУ раскрыли детали

Террористы "Л/ДНР" резко сократили количество обстрелов на Донбассе. В результате ни один украинский воин не был ранен или убит.
Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.
4 вражеских обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
неподалеку Павлополя – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
в районе Старогнатовки – из стрелкового оружия;
вблизи Лебединского – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
у Авдеевки – из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали секретные документы "ДНР" с именами наемников Путина.
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