"Л/ДНР" сорвали перемирие на Донбассе: есть погибшие

Оккупанты на Донбассе 23 июля один раз нарушили режим прекращения огня. Также трое террористов "Л/ДНР" погибли и один был ранен в результате подрыва на взрывном устройстве.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Противник открывал огонь по нашим защитникам с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

неподалеку Луганска – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия", – добавили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков сделал громкое заявление об амнистии для террористов "Л/ДНР".

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