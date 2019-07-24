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"Л/ДНР" сорвали перемирие на Донбассе: есть погибшие

4.3т Читать материал на украинском

Оккупанты на Донбассе 23 июля один раз нарушили режим прекращения огня. Также трое террористов "Л/ДНР" погибли и один был ранен в результате подрыва на взрывном устройстве.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Противник открывал огонь по нашим защитникам с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Луганска – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия", – добавили в ОС.

"Л/ДНР" сорвали перемирие на Донбассе: есть погибшие

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков сделал громкое заявление об амнистии для террористов "Л/ДНР".

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Темы
Война на Донбассе Перемирие на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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hunt andres
hunt andres
Список убиенных побратымов огласите, пжста:-)
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Что традиционно отличает украинские вооруженные силы – так это беспримерная отвага и переизбыток интеллекта. А еще – готовность доверчиво поделиться содержимым своих мозговых извилин с остальным человечеством. Которое в ответ почему-то начинает обидно ржать." ------------------------ Слова не мои, но как же верно они звучат!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Селюки обязаны верить этому шестой год...
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