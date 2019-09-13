На войне за независимость прошли ожесточенные бои: у ВСУ много раненых

В пятницу, 13 сентября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе шестеро бойцов ВСУ получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сказано в прес-центре штаба ООС в Facebook. С начала суток террористы "Л/ДНР" 11 раз нарушили режим тишины, использовав запрещенное "Минском" оружие.
Позиции защитников Украины были обстреляны возле Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опытного, Верхнеторецкого, Зайцево, Майорска, Новгородского.
Оккупанты применили минометы, гранатометы, снайперское и стрелковое оружие.
О потерях со стороны "Л/ДНР" и ответном ударе ВСУ в штабе не сообщили.
Как писал OBOZREVATEL, 11 сентября в штабе ООС сообщили о гибели двух военнослужащих ВСУ. Позже стало известно, что они были морпехами.
Накануне также стало известно о гибели бойца Национальной гвардии на Донбассе. В сети уже показали фото защитника.
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