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13 сентября • обновлено в 20:46
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На войне за независимость прошли ожесточенные бои: у ВСУ много раненых

4.4т Читать материал на украинском

В пятницу, 13 сентября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе шестеро бойцов ВСУ получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сказано в прес-центре штаба ООС в Facebook. С начала суток террористы "Л/ДНР" 11 раз нарушили режим тишины, использовав запрещенное "Минском" оружие.

Позиции защитников Украины были обстреляны возле Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опытного, Верхнеторецкого, Зайцево, Майорска, Новгородского.

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Оккупанты применили минометы, гранатометы, снайперское и стрелковое оружие.

О потерях со стороны "Л/ДНР" и ответном ударе ВСУ в штабе не сообщили.

На войне за независимость прошли ожесточенные бои: у ВСУ много раненых

Как писал OBOZREVATEL, 11 сентября в штабе ООС сообщили о гибели двух военнослужащих ВСУ. Позже стало известно, что они были морпехами.

Накануне также стало известно о гибели бойца Национальной гвардии на Донбассе. В сети уже показали фото защитника.

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Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
"..война за независимость..",плять....офуеть...
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Юг Руси
Юг Руси
Только, пля, у Штырлица пырымога была .... , а тут, йопс, и снова зрада! )))
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