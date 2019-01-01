''Л/ДНР'' жестко поплатились за обстрелы ВСУ на Новый год: озвучены потери

В понедельник, 31 декабря, на войне за укрепление независимости Украины на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сказано в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, в течении последних суток 2018 года террористы "Л/ДНР" 4 раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

"Враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении, а также из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Марьинка на Донецком направлении", — сказано в сводке.

Отмечается, что бойцам ВСУ пришлось применить оружие в ответ на провокации оккупантов, которые в результате понесли существенные потери: 2 террористов было ликвидировано, а еще 3 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети был опубликован поименный полный список бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в 2018 году. Всего жизнь за Украину отдали 133 военнослужащих.