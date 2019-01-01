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''Л/ДНР'' жестко поплатились за обстрелы ВСУ на Новый год: озвучены потери

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В понедельник, 31 декабря, на войне за укрепление независимости Украины на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сказано в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, в течении последних суток 2018 года террористы "Л/ДНР" 4 раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

"Враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении, а также из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Марьинка на Донецком направлении", — сказано в сводке.

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Отмечается, что бойцам ВСУ пришлось применить оружие в ответ на провокации оккупантов, которые в результате понесли существенные потери: 2 террористов было ликвидировано, а еще 3 получили ранения.

''Л/ДНР'' жестко поплатились за обстрелы ВСУ на Новый год: озвучены потери

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети был опубликован поименный полный список бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в 2018 году. Всего жизнь за Украину отдали 133 военнослужащих.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Novikova Irina
Novikova Irina
..........Отмечается, что бойцам ВСУ пришлось применить оружие в ответ на провокации оккупантов, которые в результате понесли существенные потери: 2 террористов было ликвидировано, а еще 3 получили ранения...... А как же иначе??? Что бы ООС , в канун Нового года не отчиталась о своих перемогах!!! Интересно, а оккупанты знают, что они нарушили перемирие и понесли потери или они узнают об этом со страниц Обоза???
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Опять воины света попережрались постреляли друг друга - два раненых говорите … ню ню этих двоих снова десятью бортами развезут по разным городам Афроукраины и уж до конца забьют резиновые больницы забитые потерьнетами ….. и да еще не всех посчитали потому как на разводе у пьяных украинских офицеров личный состав двоится...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сегодня привезут в Киев оставшиеся запчасти от потерьнетов.
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