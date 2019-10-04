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4 октября • обновлено в 08:30
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"Л/ДНР" развязали адские бои на Донбассе: в ВСУ произошла трагедия

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На Донбассе 3 октября во время боевых действий наемниками Российской Федерации был убит украинский воин.

Он получил ранения несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил на Facebook.

Всего 3 октября террористы "Л/ДНР" 41 раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 19 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • четыре раза вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • по два раза неподалеку Водяного и Павлополь – из стрелкового оружия;

  • трижды вблизи пищевики – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Авдеевки – из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия;

  • вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм;

  • неподалеку Верхнеторецком – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

  • вблизи Березовой – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Каменки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новогнатовка – с автоматического гранатомета;

  • неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 21 обстрел позиций Объединенных сил:

  • пять раз неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • четыре раза неподалеку Крымского – из минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

  • трижды вблизи Орехово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Южного – из миномета калибра 120 мм, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Троицкого – из миномета калибра 82 мм;

  • вблизи Зайцево и Хутора Свободного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • в районе Золотого – из ручного противотанкового гранатомета;

  • вблизи Попасной – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

"Л/ДНР" развязали адские бои на Донбассе: в ВСУ произошла трагедия

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 2 октября, в зоне ООС был ранен один украинский воин.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А где аддость боев?
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Никифоров Константин
Никифоров Константин
Надеюсь сдохла вырусь ! Хотя и какел сойдет ! Убил какла спас свинку !
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Предчувствуя свою неминуемую гибель и придерживаясь принципа:" ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС ", - адепты майдана упорно продолжает эскалацию гражданской войны в Донбассе.
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