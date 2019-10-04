"Л/ДНР" развязали адские бои на Донбассе: в ВСУ произошла трагедия

На Донбассе 3 октября во время боевых действий наемниками Российской Федерации был убит украинский воин.

Он получил ранения несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил на Facebook.

Всего 3 октября террористы "Л/ДНР" 41 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 19 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

по два раза неподалеку Водяного и Павлополь – из стрелкового оружия;

трижды вблизи пищевики – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Авдеевки – из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия;

вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм;

неподалеку Верхнеторецком – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

вблизи Березовой – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Каменки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовка – с автоматического гранатомета;

неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 21 обстрел позиций Объединенных сил:

пять раз неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза неподалеку Крымского – из минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

трижды вблизи Орехово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Южного – из миномета калибра 120 мм, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Троицкого – из миномета калибра 82 мм;

вблизи Зайцево и Хутора Свободного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Золотого – из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Попасной – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 2 октября, в зоне ООС был ранен один украинский воин.

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