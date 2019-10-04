"Л/ДНР" развязали адские бои на Донбассе: в ВСУ произошла трагедия

На Донбассе 3 октября во время боевых действий наемниками Российской Федерации был убит украинский воин.
Он получил ранения несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил на Facebook.
Всего 3 октября террористы "Л/ДНР" 41 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 19 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
по два раза неподалеку Водяного и Павлополь – из стрелкового оружия;
трижды вблизи пищевики – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Авдеевки – из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия;
вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм;
неподалеку Верхнеторецком – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
вблизи Березовой – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Каменки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новогнатовка – с автоматического гранатомета;
неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 21 обстрел позиций Объединенных сил:
пять раз неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
четыре раза неподалеку Крымского – из минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
трижды вблизи Орехово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Южного – из миномета калибра 120 мм, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Троицкого – из миномета калибра 82 мм;
вблизи Зайцево и Хутора Свободного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
в районе Золотого – из ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Попасной – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 2 октября, в зоне ООС был ранен один украинский воин.
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