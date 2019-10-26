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26 октября • обновлено в 13:14
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18 убитых, полсотни раненых: "Л/ДНР" признались в огромных потерях

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С начала октября 2019 года в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы 18 террористов "Л/ДНР".

Об этом в сети признались сами боевики. Подтверждающий скриншот из паблика сепаратистов опубликовал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"С начала октября на Донбассе в обеих "республиках" погибли 18 "бойцов", 46 ранены (22 тяжелые)", – сказано в сообщении.

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"Л/ДНР" признались в огромных потерях

"Л/ДНР" признались в огромных потерях

ngnews.org

18 убитых, полсотни раненых: 'Л/ДНР' признались в огромных потерях

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года потери террористов на Донбассе составили минимум 68 человек.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс ООС
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