18 убитых, полсотни раненых: 'Л/ДНР' признались в огромных потерях

С начала октября 2019 года в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы 18 террористов "Л/ДНР".

Об этом в сети признались сами боевики. Подтверждающий скриншот из паблика сепаратистов опубликовал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"С начала октября на Донбассе в обеих "республиках" погибли 18 "бойцов", 46 ранены (22 тяжелые)", – сказано в сообщении.

"Л/ДНР" признались в огромных потерях ngnews.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года потери террористов на Донбассе составили минимум 68 человек.

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