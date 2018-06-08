"Л/ДНР" потерпели поражение на Донбассе: ВСУ удержали позиции

Террористы на Донбассе увеличили интенсивность обстрелов и пытались прорваться вглубь территории, однако украинские военные удержали свои позиции и принесли противнику потери.

Российско-оккупационные войска 10 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82мм и два раза артиллерию калибра 122мм. Всего за минувшие сутки зафиксировано 37 нарушений прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

На луганском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где в течение суток противник четыре раза использовал минометы и танк. На горловском направлении бои не прекращаются вблизи поселка Зайцево. На донецком направлении - в районе населенного пункта Каменка.

Имеет признаки обострения ситуация на мариупольском направлении - в районах поселков Водяное и Лебединский, где, в общем в течение суток, враг выпустил по меньшей мере 85 мин и снарядов. С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения ООС давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции.

За прошедшие сутки в боях ранения получили четверо наших воинов.

По данным разведки, противнику нанесены потери: один оккупант погиб и двое ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе изменили тактику и активизировались в темное время суток. 6 июня на территории проведения Операции Объединенных сил применялось только стрелковое оружие.