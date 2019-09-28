Главная Новости
28 сентября • обновлено в 18:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Л/ДНР" пошли в наступление на Донбассе: ВСУ понесли потери

45.6т Читать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" в пятницу, 27 сентября, 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Уточняется, что противник обстреливал позиции украинских воинов из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Новости
Били со всех орудий: террористы усилили обстрелы позиций ВСУ на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

politeka.net

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • три раза вблизи Водяного – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Богдановки – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем;

  • неподалеку Марьинки – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого – из стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • пять раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

  • трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Южного – из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Майского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

  • вблизи Новозвановки – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вскоре стало известно, что в результате обстрела погиб старший лейтенант, военнослужащий Национальной гвардии Украины Александр Марков. У него остались жена и маленький сын. В сети также показали фото Героя.

С начала текущих суток по состоянию на 7:00 28 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как писал OBOZREVATEL, 26 сентября террористы на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР Вооруженные силы Украины смерть
Поделиться в Facebook
39
Комментарии
252
107
Смешно
43
Интересно
261
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я же предлагал: ОТПОЛЗИТЕ ИЗ СЕРОЙ ЗОНЫ! ВАС "СНИМАЮТ" СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Б андеровские террористы брешут, как всегда. На кого рассчитана эта ложь? Неужели среди щеневмерлих так много д ебилов?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Bozman Vova
Bozman Vova
Что за хрень?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel