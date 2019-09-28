"Л/ДНР" пошли в наступление на Донбассе: ВСУ понесли потери

Террористы "Л/ДНР" в пятницу, 27 сентября, 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Уточняется, что противник обстреливал позиции украинских воинов из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе politeka.net

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

три раза вблизи Водяного – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Богдановки – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем;

неподалеку Марьинки – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого – из стрелкового оружия.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

пять раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Южного – из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Майского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

вблизи Новозвановки – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вскоре стало известно, что в результате обстрела погиб старший лейтенант, военнослужащий Национальной гвардии Украины Александр Марков. У него остались жена и маленький сын. В сети также показали фото Героя.

С начала текущих суток по состоянию на 7:00 28 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как писал OBOZREVATEL, 26 сентября террористы на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

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