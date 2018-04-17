"Л/ДНР" пошли в атаку: Украина понесла потери

Один украинский военный погиб, трое защитников - получили ранения и еще двое военнослужащих - получили боевые травмы в результате обстрелов на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Всего за сутки российско-оккупационные войска осуществили 52 обстрела позиций украинских военных.

"На луганском направлении из запрещенной 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 82 мм и гранатометов боевики вели огонь по нашим позициям вблизи Зайцево. Кроме этого, агрессор применил вооружения БМП и гранатометы по украинским укреплениях под Луганским, гранатометы - неподалеку Крымского, а крупнокалиберные пулеметы - в районе Станицы Луганской и Новолуганского", - рассказали в штабе.

На донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляны защитники Песков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Порошенко объявил дату новой военной операции на Донбассе.