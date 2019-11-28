"Л/ДНР" подло ударили по ВСУ: у Украины потери

Двое украинских воинов были ранены, еще один наш защитник получил боевую травму в результате боевых действий на Донбассе 27 ноября.

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

вблизи Старогнатовки и Березового – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

дважды у Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Водяного, что на Приазовье – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:

неподалеку от Пивденного – из РПГ и автоматических гранатометов;

вблизи Шумов – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Попасной – из стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали засекреченные документы террористов "Л/ДНР, которые воюют против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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