"Л/ДНР" неудачно атаковали ВСУ на Донбассе: у врага шесть раненых

В субботу, 20 июля, на Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации ранены двое украинских военных.

В целом, террористы 26 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 12 раз применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе "Укринформ"

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Гранитное, Лебединское, Пески, Талаковка, Павлополь, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Богдановка, Пищевик, Марьинка, Счастье, Артем, Новолуганское, Луганское, Попасная, Новоалександровка, Катериновка и Новозвановка.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки, 20 июля шестерых оккупантов ранили", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 21 июля, обстрелов не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из подразделений Вооруженных сил Украины в субботу, 20 июля, провело одну из самых успешных и грандиозных боевых операций на Донбассе за время войны на востоке Украины.

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