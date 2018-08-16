Лазаренко собрался подписать "мировую" с американским следствием - СМИ

Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко намерен подписать с американскими правоохранителями соглашение о "примирении" в деле о конфискации активов.

13 августа в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, представители правительства США подали ходатайство, согласно с которым хотят согласовать "общие черты урегулирования" дела Лазаренко, передает Kyiv Post со ссылкой на документ, который есть в распоряжении у издания.

"Стороны в настоящее время разрабатывают соглашение об урегулировании, которое после подписания должно привести к выводу в этом вопросе", - сказано в документе.

Павел Лазаренко

В то же время, федерального судью США просят на неопределенное время отложить все текущие сроки по делу, поскольку стороны хотели бы сосредоточить свое внимание на разработке указанного соглашения.

В государственной регистрации уточняется, что документ был согласован сторонами по делу - в том числе Лазаренко, членами его семьи и адвокатами, в пятницу, 10 августа.

Как известно, в США экс-премьер Украины Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 гг.

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С 1996 по 1997 годы Лазаренко занимал пост премьер-министра Украины. В 1999 году он был задержан в США за нарушение визового режима. В 2000 году ему были предъявлены обвинения в вымогательстве, отмывании денег и мошенничестве. Объем средств, переведенных Лазаренко в США, оценивался в 114 млн долларов.

В 2006 году в Сан-Франциско Лазаренко был приговорен к девяти годам тюремного заключения и штрафу в 10 млн долларов. С 2009 года экс-министр отбывал наказание в федеральной тюрьме. В 2012 году он вышел на свободу.

В октябре 2017 года в ГПУ заявляли, что Лазаренко грозит еще один судебный процесс в США, и что ему вручили текст нового подозрения.