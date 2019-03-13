''По новой квартире ежедневно'': сколько получают топ-менеджеры украинских госпредприятий

Руководители украинских госпредприятий — одни из самых богатых в мире. Они зарабатывают ежегодно миллионы гривен. Премии ежеквартальные, ежемесячные, за выслугу лет, за особо сложную работу и за переработки — неполный список всех способов увеличить себе и без того немаленькую зарплату.

И если рядовому украинцу для этого нужно изрядно поработать, то для многих топ-чиновников это стало нормой. Кто зарабатывает больше всех и почему — в материале OBOZREVATEL.

Миллион в день

Один из самых высокооплачиваемых руководителей в Украине — глава правления НАК “Нафтогаз України” Андрей Коболев. Только в 2019 году он официально заработает 342 миллиона гривен. Практически ежедневно, независимо от того, выходной день или нет, он получит миллион. К сравнению, ежемесячная средняя зарплата жителя Черниговской области — 7184 гривни, Винницкой — 8262 гривни, Запорожской — 9356 гривен, а Киева — 13 721 гривня. И это официальные данные.

Использовав элементарные математические расчеты, выясняем, что 1 миллион гривен — это примерно 37 тысяч долларов. За эти деньги можно купить или хорошую 1-комнатную квартиру в новострое, или 2-комнатную на вторичном рынке в Киеве. В регионах предложения еще лучше. Это лишь за один день работы.

Детали такой фантастической зарплаты топ-менеджера госкомпании раскрыл глава партии “Відродження”, народный депутат Виктор Бондарь во время Согласительного совета парламента.

Так, чистая зарплата Андрея Коболева, утвержденная Наблюдательным советом компании, составляет 10 миллионов гривен в месяц. При этом ему причитается 216 миллионов гривен второй выплаты премии за решение Стокгольмского суда по делу с "Газпромом". К слову, это было промежуточное решение, деньги в бюджет Украины так и не зашли.

И это отнюдь не все. Вот список всех премий, которые государство должно выплатить Андрею Коболеву лишь в этом году:

25 миллионов гривен — общая сумма ежеквартальных надбавок;

25 миллионов гривен — за “достижение целей и ключевых показателей”;

25 миллионов гривен — за “реализацию целей в среднесрочных проектах”;

12,5 миллионов гривен — за “особые достижения”;

12,5 миллионов гривен — за “реализацию целей в долгосрочных проектах”;

1,25 миллиона гривен — на оздоровление.

Огромное количество ресурсов не смущает предприятие и нанимать “внешних советников”. Согласно финансовому плану, такие люди в общем заработают за этот год 505 миллионов гривен. Еще 186 миллионов гривен пойдет на борьбу с коррупцией, а 85 миллионов — на другие “работы и услуги”.

Это еще не все. Стоит вспомнить прошлогодний скандал с назначением руководству НАК “Нафтогаз України” ошеломительной премии в размере 46 миллионов долларов. Тогда Коболев получил 7,9 миллионов долларов и тут же перевел деньги своей матери, которая проживает в США.

Андрей Коболев YES

"Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд гривен против меня, то что случится с моим имуществом здесь?" — прямо сказал Коболев.

Учитывая огромный общественный резонанс и недовольство со стороны Кабинета министров, а также отдельных народных депутатов, Андрей Коболев пообещал отказаться от оклада и ежемесячно переводить его на благотворительность. Возможно, после получения почти 8 миллионов долларов только по одному делу, волноваться о своем финансовом состоянии уже и не приходится.

Почтальоны и железнодорожники

Своей фантастически большой зарплатой похвастаться может не один руководитель НАК. Так, глава государственного монополиста “Укрзалізниця” Евгений Кравцов в 2018 году в среднем получал 920 тысяч гривен в месяц (около 30 тысяч евро). Но при определенных обстоятельствах его оклад может достигать и 3 миллионов гривен.

Это одна из самых высоких зарплат среди его коллег в других странах ЕС. Больше лишь у руководителей двух железнодорожных компаний — Network Rail (Великобритания) — 79,8 тыс. евро и SNCF (Франция) — 38,2 тыс. евро.

Еще один государственный миллионер — директор “Укрпочты” Игорь Смелянский. За месяц его зарплата составляет 744 тысячи гривен. При этом за хорошую работу он может также получить надбавку в 15% от оклада, а также премии. Такая зарплата смутила даже президента во время одной из встреч.

Игорь Смелянский

Внушительная зарплата и еще у одного топ-менджера, главы “Укрнафты” Марка Ролинза. Его оклад достигает 41,5 тысячи долларов в месяц. Кроме того, топ-менеджер получает 2% от суммы чистой прибыли за год. Также ему возмещают расходы на проживание, если они не более $5000, медицинское страхование, обеспечивают служебным авто.

Важно подчеркнуть, что речь идет не о частных компаниях, а именно о государственных. По сути эти топ-менеджеры управляют ресурсами, которые принадлежат украинцам.

Учитывая войну на Донбассе,сложную экономическую ситуацию, среднюю зарплату всего в 300 долларов, — получать такие сверхдоходы не преступление?

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