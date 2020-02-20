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20 февраля • обновлено в 06:41
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"Путин не вечен!" Куницын ответил Сенцову про возвращение Крыма

3.7т
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Экс-глава Совета министров АРК Сергей Куницын призвал верить в то, что Украина вернет аннексированный россиянами Крым.

"Да, я понимаю, что пока Путин глава российского государства – Крым не вернется. Но верить в победу – наполовину победить", – заявил Куницын в эфире ObozTV. Он признался, что не согласен с заявлением Олега Сенцова о невозможности деоккупации Крыма.

"Я Олега очень уважаю, но если он действительно так сказал, то я с ним не согласен... Надо верить. И не только верить, но и действовать. Всем: политикам, президенту, министерствам, ведомствам. И двигаться", – призвал он.

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Куницын напомнил, что раньше никто не мог поверить и в то, что Россия захватит Крым.

"Ничто не вечно под луной. Никакие президенты не вечны под луной. Почему не верить в то, что если мы продолжим прикладывать усилия, то в обозримом будущем (Крым. – Ред.) вернется? Я, например, в это верю. Нам нельзя допускать пессимизма", – подчеркнул бывший премьер-министр Автономной республики.

Куницын признался, что верит в возвращение Крыма

Куницын признался, что верит в возвращение Крыма

Radiosvoboda.org/Shutterstock

Как писал OBOZREVATEL, недавно украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов сделал печальное заявление о возврате Крыма. "Путин Крым не отдаст, это невозможно. Он проще отдаст Кремль, чем Крым", – сказал Сенцов.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Аннексия Крыма Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт
Персоны
Сергей Куницын Олег Сенцов
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Вчера была 66-я годовщина вхождения Кpыма в состав Укрoины. С праздником, небpaтья. Только сказочные птеродятлы могли пpocрать самый лакомый кусок со всего CCСР. Это ваша боль, ваше yнижение, ваш пoзор. Живите и мучайтесь с этим вечно! Кpым-это Рocсия! CУГС, ёпста
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1
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
надо уверовать и ждать
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А х...ок ещё остаётся делать?
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