"Путин не вечен!" Куницын ответил Сенцову про возвращение Крыма

Экс-глава Совета министров АРК Сергей Куницын призвал верить в то, что Украина вернет аннексированный россиянами Крым.

"Да, я понимаю, что пока Путин глава российского государства – Крым не вернется. Но верить в победу – наполовину победить", – заявил Куницын в эфире ObozTV. Он признался, что не согласен с заявлением Олега Сенцова о невозможности деоккупации Крыма.

"Я Олега очень уважаю, но если он действительно так сказал, то я с ним не согласен... Надо верить. И не только верить, но и действовать. Всем: политикам, президенту, министерствам, ведомствам. И двигаться", – призвал он.

Куницын напомнил, что раньше никто не мог поверить и в то, что Россия захватит Крым.

"Ничто не вечно под луной. Никакие президенты не вечны под луной. Почему не верить в то, что если мы продолжим прикладывать усилия, то в обозримом будущем (Крым. – Ред.) вернется? Я, например, в это верю. Нам нельзя допускать пессимизма", – подчеркнул бывший премьер-министр Автономной республики.

Куницын признался, что верит в возвращение Крыма Radiosvoboda.org/Shutterstock

Как писал OBOZREVATEL, недавно украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов сделал печальное заявление о возврате Крыма. "Путин Крым не отдаст, это невозможно. Он проще отдаст Кремль, чем Крым", – сказал Сенцов.

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