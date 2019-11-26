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26 ноября • обновлено в 09:03
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Кулеба попал в ДТП: стало известно, сколько правил нарушил

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Уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба, который со своими детьми попал в ДТП, нарушил правил на сумму 1411 гривен.

Об этом пишет "КП в Украине". Самым "дорогим" нарушением стало отсутствие в машине детского кресла, что карается 510 грн штрафа.

Кулеба нарушил правило дорожного движения при выезде на перекресток.

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В левой полосе ожидая зеленый свет светофора стояло всего три машины. Кулеба объехал эту очередь справа, вывернул перед всеми, переехал стоп-линию и пешеходный переход.

Штраф за пересечение сплошной линии разметки составляет 425 грн.

Также Кулеба проехал на красный свет. Скорее всего, он не заметил свой сигнал светофора.

"Когда Кулеба увидел, что движение слева остановилось, он решил, что справа оно тоже остановится. Потому и поехал. Но справа три полосы оставались зелеными. Микроавтобус, который врезался в авто уполномоченного, двигался на зеленый сигнал светофора, – рассказал эксперт Национальной платформы безопасности движения Валерий Вербицкий.

За проезд на красный свет предусмотрен штраф 425 грн.

Также Кулеба был не пристегнут. Штраф за непристегнутый ремень 51 грн.

Если рост младшего сына Кулебы Елисея не превышает 145 см, водителю грозит еще один штраф за отсутствие в машине автокресла. Он составляет 510 грн.

Кулеба попал в ДТП

Кулеба попал в ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 24 ноября, Кулеба попал в аварию. на перекрестке Чабаны-Гатное, который многие водители называют "проклятым". Там регулярно происходят аварии, которые нередко приводят к гибели.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
ДТП с Кулебой
Персона
Николай Кулеба
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Вот так они ЗЕ работают как депутаты и госслужащие, нарушая регламент, законы, ПДД, врут и все гребут себе, живут по понятиям, они ЗЕ , им все можна, все дозволено и ненаказуемо. Не нужно говорить и защищать что Зеленский белый и пушистый, Зеленский это такое же брехливое хамское , ничего не умеющее лайно.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Мало правила знать,их ещё нужно соблюдать.
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