"Куда девать 30 тысяч террористов и танки РФ?" Волонтер назвал проблему Донбасса

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что в Украине до сих пор не озвучен механизм демилитаризации оккупированной территории Донбасса.

В частности, не обсуждался вопрос о том, "куда девать 30 тысяч граждан с оружием" и что делать с военной техникой и вооружением, завезенными на Донбасс из России. Об этом он сказал OBOZREVATEL.

"Я пока не вижу даже намека на решение вопроса демилитаризации региона. Куда девать 30 тысяч граждан с оружием? Какова судьба людей, которые с оружием в руках воюют против Украины? Они что, в автоматическом порядке будут переодеты в форму местной полиции?" – спросил волонтер.

Что делать с вооруженными террористами и танками РФ на Донбассе, спросил Тука

Он признал, что вопрос о разоружении незаконных вооруженных формирований "есть в протоколах". "Но какой механизм? У кого есть конкретные предложения?"

Тука также напомнил о том, что за время оккупации Донбасса "Россия завезла туда массу оружия со своей территории, в том числе и нового вооружения. И танки, и бронетранспортеры, и "Грады". Средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки".

"Какова судьба этого вооружения? Если забирать назад, то на каком основании? Об этом ни разу никто не говорил", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что на Донбассе существует угроза легитимизации незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР". По его словам, если террористы получат возможность служить в "народной милиции", то о разоружении на Донбассе не может быть и речи.

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