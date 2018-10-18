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''Куча крови!'' Свидетели рассказали о первых минутах после нападения в Керчи

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В первые минуты после взрывов в Керченскому политехническом колледже оттуда продолжали выбегать люди, падая потом замертво.

Об этом сообщила выжившая в кровавой атаке студентка Арина, видеозапись с комментарием которой распространили в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). По словам девушки, ее спасло то, что в момент атаки она находилась возле другого корпуса.

"Я была на улице, когда это все началось... Начались взрывы со стороны столовой. Я пошла в другой корпус, где другие двери, оттуда были взрывы. Я была возле забора, бежала, упала там", — пересказала девушка.

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Она также сообщила, что прямо на ее глазах в попытке спастись умирали люди.

''Куча крови!'' Свидетели рассказали о первых минутах после нападения в Керчи

Керченский политехнический колледж после взрыва

"Я видела кучу крови. Я видела, на моих глазах упал человек. Он просто шел и упал. Мальчик тоже, у него ноги парализованы, сейчас в больнице. А люди в общем как...кричали и спасались", — рассказала студентка.

Как писал OBOZREVATEL, среди жертв расправы керченского стрелка оказались мать и дочь, которые преподавали в колледже. Там же работал и отец семьи, который чудом уцелел во время стрельбы.

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