МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Крымский узник Кремля прекратил голодовку

1.8тЧитать новость на украинском

Крымчанин, политзаключенный, правозащитник Эмир-Усеин Куку, удерживаемый в России, прекратил голодовку.

Объявил он ее 24 дня назад с требованием освободить всех украинских политзаключенных, сообщает "Радио Свобода".

Прекратить голодовку Куку уговорила его жена Мерьем.

Новости
В России загадочно исчез голодавший в поддержку Сенцова украинец

Как стало известно, он написал заявление о прекращении голодовки и начал процесс восстановления: принимает питательные смеси и проходит медицинские процедуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эмир в день своего рождения, 26 июня, начал голодовку в поддержку другого политзаключенного из Крыма ― Олега Сенцова.

Как стало известно позднее, Куку якобы возили на медобследование.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Куку значит голодовке, ну-ну.
Ответить
0
0
Igraev Alex
Igraev Alex
Такой говорит личний непириязьнь исьпытываю, что кушать не могу(с)
Ответить
2
0

Наши блоги