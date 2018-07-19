Крымский узник Кремля прекратил голодовку

Крымчанин, политзаключенный, правозащитник Эмир-Усеин Куку, удерживаемый в России, прекратил голодовку.

Объявил он ее 24 дня назад с требованием освободить всех украинских политзаключенных, сообщает "Радио Свобода".

Прекратить голодовку Куку уговорила его жена Мерьем.

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Как стало известно, он написал заявление о прекращении голодовки и начал процесс восстановления: принимает питательные смеси и проходит медицинские процедуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эмир в день своего рождения, 26 июня, начал голодовку в поддержку другого политзаключенного из Крыма ― Олега Сенцова.

Как стало известно позднее, Куку якобы возили на медобследование.