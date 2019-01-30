Крымский мост "убивает" море в Керчи: дан печальный прогноз

Керченский подходной канал стремительно мельчает, что может нести угрозу для судоодства канала.

Об этом свидетельствуют данным о фактических глубинах акватории порта Керчь, поступаемые из капитании, сообщает Керчь.ФМ.

Судя по публикуемым сведениям, Керченский подходной канал осенью 2015 года позволял проводить в Торговый порт суда с осадкой до 8 метров, а в январе 2019 года проходная осадка судов уменьшилась до 4.9 метров. Причем этот процесс резко активизировавшись после начала стройки Крымского моста.

Крымский мост РИА-Новости

В указанном выше промежутке времени капитанией порта несколько раз корректировались проходные осадки судов, причем только в сторону уменьшения. По мнению специалиста, проработавшего в портах Керчи почти два десятка лет, заиливание канала - естественный процесс.

В "нулевых" годах очистка канала была очень редким и дорогостоящим мероприятием. Ситуация компенсировалась медленным заиливанием. После начала постройки Крымского моста в конце 2015 года заиливание стремительно возросло. Портовики говорят, что это из-за изменившейся гидродинамики в Керченском проливе. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект "расчески". Поток воды стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть.

Новости Оккупанты неожиданно решили усилить нагрузку на Крымский мост

"В принципе, если регулярно чистить канал, то судоходство можно спасти. Однако данный эффект также наблюдается в самом Керченском проливе. За последние годы там сразу несколько судов сели на мель на фарватере с Кавказской стороны в тех местах, где раньше они свободно проходили", - объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что уменьшение проходной осадки очень негативно влияет на возможности портов:

"И хотя сами порты не так быстро мельчают, заилившийся Керченский подходной канал сводит на "нет" преимущества глубоководных причалов. Вкупе с санкциями и новыми требованиями законодательства, это уже можно сказать "убило" морскую отрасль Керчи. Зарплаты в морском секторе упали в несколько раз по сравнению с уровнем 5 летней давности. Многие лишились работы", - пишет СМИ.

Справка: Керченский подходной канал находится в Керченской бухте и соединяет Керчь-Еникальский канал и Керченский Торговый порт. С Керченского подходного канала можно повернуть на Керченский Рыбный порт. На навигационной карте 2002 года Керченский подходной канал выделен красным цветом.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не единственная проблема, связанная с Крымский мостом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся