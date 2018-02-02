Крым украинский: в России раскрыли личность приемника Суркова

Кандидатура оппозиционного российского политика Григория Явлинского в качестве главного переговорщика по военному конфликту на Донбассе выгодна для Украины, однако его позиция весьма противоречива.

Об этом говорится в блоге российского политолога Дмитрия Орешкина, опубликованном на "Обозревателе".

"Что интересно в этой истории, если она действительно правдоподобна, это истекание потенциала Суркова. Это мы видели, когда Плотницкого заменили Корнетом во время военного переворота на луганской территории. Стало понятно, что силовики поставили Кремль перед фактом и таким образом унизили Суркова. И самое главное для Путина – это сигнал для Запада, что он готов смягчать позицию в переговорах по Донбассу", – отметил Орешкин.

Политолог добавил, что позиция лидера партии "Яблоко" ­– противоречива: он последовательный критик действий Путина с Крымом; его партия если хочет участвовать в выборах. Для этого "Яблоко" должно зарегистрировать кандидатов в Крыму. В противном случае – они не будут участвовать в процессе.

"Уже в этом видна двойственность позиции Явлинского: с одной стороны в его лексике Крым украинский, с другой стороны – "Яблоко" участвовало в выборах в том округе, куда входит Крым. Или ты выключаешь себя из электорального и политического процесса и становишься критиком-теоретиком, который только разоблачает власть", – подчеркнул политолог.

По мнению Орешкина, логика Явлинского заключается в том, что он считает себя способным разрешить конфликт на Донбассе.

"С точки зрения политического игрока Явлинский и для Запада, и для Украины более приемлемый персонаж, чем Сурков. Хотя понятно, что полномочия Явлинского и его мандат будут существенно ограничены Кремлем. Выше головы-то не прыгнешь. Но ситуация буксует, нужны какие-то перемены. Хотя бы пропагандистко-фасадные. Ну вот назначение Явлинского – это неплохая фасадная перемена. Это при условии, если это назначение состоится, что вовсе не факт", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Явлинский рассказал, что обсуждал с Путиным Украину.