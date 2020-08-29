Крым остался без воды из-за военных баз, – Сеитаблаев

Нехватка пресной воды в аннексированном Россией Крыму связана с увеличением количества военных баз РФ на полуострове.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев. "Подавляющее большинство воды идет не на нужды людей, а для воинских частей, военных баз, которых увеличилось на полуострове в геометрической прогрессии", – сказал он.

В этом контексте режиссер привел пример водохранилища, расположенного вблизи его родного города Бахчисарай. "Это когда-то было огромное озеро. Сейчас его почти нет".

"Оккупационные власти не хотят признавать тот факт, что воды явно не хватит, если ее львиная доля идет не на нужды гражданского населения, а на нужды военных баз", – подчеркнул он.

Вместе с тем, по мнению Сеитаблаева, оккупационная власть очевидно будет обеспечивать водой именно военных, поскольку это та сила, которая "будет сохранять повестку дня".

В то же время местному населению через СМИ будут доказывать, что виновата в этой ситуации Украина, которая "не заботится о людях". "Многие хотят верить именно в такую версию", – заметил режиссер.

Как писал OBOZREVATEL, экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что в вопросе обеспечения оккупированного Крыма днепровской водой российские власти имеют только два рычага – прямой шантаж и подкуп должностных лиц Украины. По его словам, речь идет о сумме взятки в размере 2 миллиарда долларов США.

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