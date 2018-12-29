''Крупные игроки предлагают'': Аксенов хочет отправить в Сирию ''отжатую'' у Украины технику

"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов хочет отправить захваченные во время оккупации полуострова буровые установки предприятия "Черноморнефтегаз" в Сирию.

Об этом он рассказал в эфире радио "Крым", похваставшись абсолютно новой техникой, передает "Крым.Реалии".

"Сегодня экономика такова, что если есть предложения крупных игроков, в которых существуют определенные ресурсные возможности, которые нам позволят увеличить количество объектов, где мы будем проводить добычу нефти и газа, то возможно государственно-частное партнерство. В том числе предлагают сейчас использование наших платформ на сирийском шельфе. У нас же техника абсолютно новая, способна бурить почти на любых глубинах. Обсуждаем совместную деятельность", – сказал Аксенов.

Он уточнил, что "есть частные крупные игроки, которые способны дать необходимый ресурс для привлечения в процесс", а технологии уже обсуждаются.

Сергей Аксенов и Башар Асад Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия национализировала стратегическое украинское предприятие "Черноморнефтегаз" со всем его имуществом в 2014 году.

В частности, были присвоены хранилища газа, трубопроводы, буровые установки, шельфовые корабли и 18 месторождений, из которых активно и незаконно выкачивают газ. В связи с этим Украина понесла убытки.