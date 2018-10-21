Кровавый теракт в Керчи: число пострадавших резко увеличилось

Общее число пострадавших в Керченском политехническом колледже в результате массового расстрела достигло 73 человек, из них госпитализировано 47.

Об этом РИА Новостям заявили в Центре медицины катастроф аннексированного Крыма. При этом в 11 крымских, кубанских и московских больницах находятся 46 человек, пострадавших в Керчи.

В Симферополе лечение проходят 15 человек, все — в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Позже его нашли мертвым в библиотеке. Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия несет ответственность за массовый расстрел людей в колледже и должна за это ответить.

Как сообщал OBOZREVATEL, по некоторым данным, Росляков долго готовился к бойни. Он своровал у матери деньги, а тренировался стрелять возле заброшенного завода и в специальном центре. Более того, парень накануне трагедии подходил подготовку в Симферополе. Также журналисты нашли место, где он стрелял по мишеням и собирал взрывчатку. Там находился сожженный ноутбук подростка.