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Кровавый теракт в Керчи: число пострадавших резко увеличилось

9.7тЧитать материал на украинском

Общее число пострадавших в Керченском политехническом колледже в результате массового расстрела достигло 73 человек, из них госпитализировано 47.

Об этом РИА Новостям заявили в Центре медицины катастроф аннексированного Крыма. При этом в 11 крымских, кубанских и московских больницах находятся 46 человек, пострадавших в Керчи.

В Симферополе лечение проходят 15 человек, все — в состоянии средней степени тяжести.

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Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Позже его нашли мертвым в библиотеке. Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия несет ответственность за массовый расстрел людей в колледже и должна за это ответить.

Как сообщал OBOZREVATEL, по некоторым данным, Росляков долго готовился к бойни. Он своровал у матери деньги, а тренировался стрелять возле заброшенного завода и в специальном центре. Более того, парень накануне трагедии подходил подготовку в Симферополе. Также журналисты нашли место, где он стрелял по мишеням и собирал взрывчатку. Там находился сожженный ноутбук подростка.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
40 грамм свинца в башку принял -только причесочку попортил .Прямо Рэмбо-Терминатор-Командо какой-то .Ему бы MG да катану -до Лондона б дошел и Рейкьявик освободил .Даже ботиночки не запылил бы .
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Бред. Как еще отвлечь внимание от настоящих проблем Крыма? А тут теракт, убийства, и зачем вода, и что такое Армянск со своей экологией... Главное - решение и расследование под контролем самого лилиПута. Он "царь", и что он скажет, так и будет. Кинотеатр отравить, многоэтажку взорвать - пожалуйста! И вся раша рукоплещет "царю"... А фото из самострелом из дробовика картечью...- да все вокруг должно быть забрызгано мозгами, кровью, костями... (извините за подробности, сам видел). А этого нет. Фейк. Пацана подставили и по подлому грохнули. Знакомый почерк ФСБ... (Ведь визиток "Правого Сектора" не нашли...).
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Не так страшен керченский стрелок, как кремлевский миротворец.
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