Пятница кровавых ДТП в Украине: полиция и правительство решили принять меры

С начала следующего года в Украине будут запрещены маршрутные автобусы, которые были переделаны из грузовых транспортных средств.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в пятницу, 20 июля, на расширенном совещании с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний-перевозчиков, передает пресс-служба ведомства.

"С 1 января 2019 года маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых транспортных средств на пассажирские, не будут использоваться для перевозки людей. Такие автобусы будут эвакуироваться на штрафные площадки и потом идти на металлолом. Призываю всех перевозчиков уже сейчас работать над обновлением парка", - подчеркнул он.

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По словам министра, средний возраст украинских маршруток - более 10 лет, а автобусов средней и большой пассажировместимости - свыше 20 лет.

Омелян отметил, что в правительстве уже создали комиссию, которая будет расследовать причины аварий, которые забрали жизни 18 человек.

"В обоих случаях причиной автокатастрофы стало грубое нарушение правил дорожного движения. Сегодня комиссия проведет первое заседание по расследованию этих трагедий", – написал он в Facebook.

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Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, на селекторном совещании в МВД поручил начальникам управлений Нацполиции в регионах предоставить данные о ситуации с ДТП, передает пресс-служба ведомства.

"Активный курортный сезон - это период повышенной опасности на загруженных транспортом украинских дорогах... Требую от руководства патрульной полиции срочных, действенных и эффективных шагов по повышению безопасности на дорогах в разгар сезона отпусков", - заявил Яровой, добавив, что расследование этих резонансных ДТП находится на контроле руководства НПУ.

В Мининфраструктуры также прошло оперативное совещание под председательством замминистра Юрия Лавренюка с представителями полиции, "Укравтодора" и Госслужбы безопасности на транспорте, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Лавренюка, в авариях погибли 18 человек и более 20 получили травмы. В Николаевской и Житомирской областях ДТП произошли с участием переоборудованных маршрутных автобусов и крупногабаритного транспорта. Одной из главных причин считают превышение скорости.

"Уже на следующее заседание Кабинета Министров будет вынесен на утверждение подготовлен Министерством инфраструктуры, Министерством экономики, Министерством внутренних дел проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах", - сказал он.

Лавренюк добавил, что Нацполиция вместе с Госслужбой безопасности на транспорте проведет жесткие проверки автоперевозчиков. Особое внимание будет уделено переоборудованным маршруткам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друзья погибших рассказали подробности ДТП на Николаевщине.