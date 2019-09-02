Кровавое "перемирие": что известно о павших в августе защитниках Украины

В течение августа, во время которого продолжалось "перемирие", объявленное 21 июля, Украина потеряла 8 героев-защитников. Еще 5 воинов, погибших в зоне проведения ООС, занесены в "небоевые потери". Несмотря на договоренности о прекращении огня, враг продолжал обстреливать позиции украинских воинов ежедневно.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить героев, отдавших жизни на войне за Независимость.

БОЕВЫЕ ПОТЕРИ

Александр Шарко, 36 ОБрМП, 30 лет

Александр Шарко

Утром 6 августа группа бойцов с 1 ОБМП 36 ОБрМП ВМС ВСУ проводила инженерные работы по оборудованию позиций ВОП неподалеку от села Павлополь в Донецкой области. Около 10.20 в результате вражеского обстрела от минно-взрывных травм погибли четверо морпехов. Как выяснилось потом, боевики стреляли из РПГ-7 с использованием 82-мм мины, прикрученной к реактивного двигателя ракеты.

Одним из воинов, погибших в тот день, был старший матрос Александр Шарко.

Александр Александрович Шарко родился в селе Савинка Козелецкого района Черниговской области 20 октября 1988 года в семье военного. Первые годы жизни провел в Иркутской области РСФСР, куда семья переехала на время службы отца. После распада Союза семья Шарко вернулась на Козелеччину.

Контракт с Вооруженными силами Украины Александр Шарко подписал в 2017 году. Служил в 1-м отдельном батальоне морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты в должности помощника гранатометчика.

Похоронен на малой родине в селе Олбин Козелецкого района.

У павшего героя остались родители.

23 августа Указом президента Украины №625/2019 старший матрос Александр Шарко был награжден Орденом "За мужество" III степени – посмертно.

Владислав Рак, 36 ОБрМП, 20 лет

Владислав Рак

Владислав Николаевич Рак родился 28 декабря 1998 в пгт Козелец Черниговской области. Окончил строительный техникум. Дождавшись 18-го дня рождения, поступил на военную службу по контракту. Служил в 1 ОБМП 36 ОБрМП гранатометчиком десантно-штурмовой роты.

Вместе с тремя побратимами погиб 6 августа под Павлополь во время вражеского обстрела позиций.

Похоронен в Козельце.

У героя остались родители, сестра и брат.

23 августа Указом президента Украины №625/2019 матрос Владислав Рак был награжден Орденом "За мужество" III степени – посмертно.

Сергей Шандра, 36 ОБрМП, 24 года

Сергей Шандра

Сергей Иванович Шандра родился 30 марта 1995 в селе Торчин Хмельницкого района Винницкой области.

Учился в Хмельницком профлицее сферы услуг. После завершения учебы работал трактористом-механизатором у местного фермера.

В ноябре 2018-го Сергей Шандра был призван на срочную военную службу. После 3 месяцев в армии воин решил подписать контракт с ВСУ. Служил старшим стрелком десантно-штурмовой роты 1 ОБМП 36 ОБрМП.

Погиб во время вражеского обстрела позиций 36 бригады под Павлополем 6 августа.

Похоронен в родном селе.

У героя осталась мама (папа умер год назад) и сестра.

23 августа Указом президента Украины №625/2019 солдат Сергей Шандра был награжден Орденом "За мужество" III степени – посмертно.

Василий Курдов, 36 ОБрМП, 20 лет

Василий Курдов

Василий Николаевич Курдов родился 14 мая 1999 года в селе Ганновка Братского района Николаевской области. Увлекался спортом. Играл в футбол.

На военную службу по контракту поступил в апреле 2018-го. Служил матросом десантно-штурмовой роты 1 ОБМП 36 ОБрМП.

Вместе с 4 побратимами погиб в результате несовместимых с жизнью травм, полученных во время вражеского обстрела позиций бригады 6 августа под Павлополем Донецкой области.

Похоронен в Ганновке.

У героя остались родители и два младших братика.

23 августа Указом президента Украины №625/2019 матрос Василий Курдов был награжден Орденом "За мужество" III степени – посмертно.

Роман Романенко ("Бич"), ОЗСП "Азов", 25 лет

Роман Романенко

Роман Сергеевич Романенко родился 21 января 1994 года в Днепре. С конца 2015 года служил в отдельном отряде спецназначения "Азов" снайпером. Был командиром одного из снайперских отделений. Выполнял задания на Мариупольском направлении.

С февраля 2019-го воевал на Светлодарской дуге.

10 августа погиб в районе поселка Новолуганское в результате подрыва на фугасе. Побратимы трижды пытались забрать тело погибшего снайпера, но из-за прицельных обстрелов оккупантов со стороны оккупированного села Лозовое не смогли этого сделать. Террористы забрали погибшего воина на свою территорию. Только 13 августа, после длительных переговоров по обмену, полк получил тело павшего побратима. При этом боевики отказались забирать останки одного из своих наемников, которого бросили умирать возле поселка Зайцево в полосе ответственности "Азова".

Побратимы вспоминают о Романенко как о талантливом снайпере. Рассказывают, что он был настоящей душой компании, любил путешествовать, интересовался фотографией, занимался боксом и был страстным фанатом ФК "Днепр".

Похоронен Роман Романенко в Днепре.

"За последние семь месяцев службы на передовой Роман Романенко проявил себя как чрезвычайно профессиональный снайпер, был награжден большим количеством наград, в том числе был представлен к ордену" За мужество "III степени, боец должен получить его уже в ближайшее время", – отметили в " Азове ".

Получить высокую награду воин при жизни не успел. 23 августа Указом президента Украины №625/2019 младший лейтенант Роман Романенко был награжден Орденом "За мужество" III степени – посмертно.

Василий Евстигнеев, 72 ОМБр, 38 лет

Василий Евстигнеев

Василий Владимирович Евстигнеев родился 6 декабря 1980 в селе Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области.

Солдат, командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Черных запорожцев. На фронте – с 2014-го.

В ночь с 14 на 15 августа оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе хутора Вольный Попаснянского района Луганской области со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Во время обстрела Василий Евстигнеев получил осколочное ранение в грудь, которое оказалось несовместимым с жизнью: воин умер.

Похоронен в родном селе.

У героя остались жена и две дочери.

Тихон Курбатов ("Тихий"), ОШБ "Айдар" 53 ОМБр, 25 лет

Тихон Курбатов

Тихон Александрович Курбатов родился 3 мая 1993 года в Северодонецке Луганской области.

В 2013 году был призван на срочную службу. Когда началась война - подписал контракт с ВСУ. Сначала служил в составе 72 ОМБр, а с 2017-го перевелся в 24 ОШБ "Айдар".

25 августа командир взвода Тихон Курбатов (позывной "Тихий") погиб во Горловкой, в районе поселка Шумы, вследствие обстрелов из пулемета со стороны российских оккупационных войск. Военнослужащий скончался во время эвакуации.

"Замечательный человек, воин, гражданин... Смелый, честный, прямой... Без преувеличения - внимателен к товарищам, к подчиненным, обязательный, организованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне", - вспоминают о воине его побратимы.

Похоронен в родном Северодонецке.

У героя остались родители и сестра.

В мае 2019-го Тихон Курбатов был награжден президентом Петром Порошенко медалью "За воинскую службу Украине".

Сергей Савинов ("Сава"), 36 ОБрМП

Сергей Савинов

Сергей Васильевич Савинов родился в селе Марьевка Баштанского района Николаевской области.

Младшиий сержант 36 ОБрМП.

Погиб около 9 утра 30 августа вблизи населенного пункта Водяное от пули снайпера. Огонь велся со стороны оккупированного села Ужовка.

Был единственным сыном у матери.

"Вражеская российская пуля унесла жизнь морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и покой в домах украинского народа. Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным Сергея. Покойся в мире, брат морпех", - говорится на странице бригады в Фейсбук .

"Помню его светлую улыбку. Как бы ни было ему плохо, он всегда улыбался и говорил: все хорошо", - вспоминает знакомая павшего воина.

Похоронят героя 1 сентября в родном селе.

НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ

В течение августа СМИ сообщали о гибели в зоне проведения ООС еще 5 военнослужащих ВСУ. Однако согласно официальной информации эти потери признаны небоевыми.

Дмитрий Дашковец, 95 ОМБр, 35 лет

Дмитрий Дашковец

Дмитрий Дмитриевич Дашковец, 1983 года рождения, житель поселка городского типа Мирополь Житомирской области. В свое время в составе миротворческого контингента проходил службу в Ираке. Сержант, командир взвода 95 ОДШБр.

9 августа в районе поселка Широкино Донецкой области получил крайне тяжелое пулевое ранение в голову, был немедленно эвакуирован в Днепр, пребывал в состоянии комы и перенес три остановки сердца. Умер 12 августа в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова.

Основная версия следствия - неосторожное обращение с оружием.

Константин Гаврик, 74 ОРБ, 40 лет

Константин Гаврик

Константин Николаевич Гаврик, 1978 года рождения, уроженец города Токмак Запорожской области.

Сержант, командир отделения 74 ОРБ.

Погиб 15 августа около 2:00 ночи на наблюдательном посту у поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области. Причина смерти - несовместимые с жизнью ранения.

Сначала сообщалось, что военнослужащий погиб в результате вражеского обстрела позиций ВСУ. Впоследствии в штабе ООС заявили, что гибель бойца не связана с выполнением боевой задачи.

Алексей Попко, 74 ОРБ, 33 года

Алексей Олегович Попко родился 10 июля 1986 года в Днепре. Погиб в ночь на 15 августа 2019-го на наблюдательном посту у поселка Пески. По заявлениям штаба ООС - небоевая потеря.

Александр Колбун, 20 лет

Александр Колбун

Александр Колбун, житель села Волчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений ВСУ, погиб в зоне проведения ООС в ночь с 14 на 15 августа. Официально - небоевая потеря.

Виталий Собко, 35 ОБрМП, 20 лет

Виталий Собко

Виталий Олегович Собко родился в селе Нападовка Лановецкого района Тернопольской области 27 марта 1999 года. Он закончил школу в 2014 году, а с августа 2017-го вступил в ряды ВСУ.

Матрос, гранатометчик пехотного взвода 35 бригады морской пехоты. Ему было всего 20 лет. Умер 25 августа вследствие несовместимого с жизнью ранения. Сначала сообщалось, что он попал под вражеский обстрел. Впоследствии в штабе ООС отметили, что гибель Виталия Собко не связана с выполнением боевых задач.

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