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Кровавое месиво: в ''ДНР'' жестоко расправились с террористом. Видео 18+

1.6тЧитать материал на украинском

В "Донецкой народной республике" жестоко убили террориста, выстрелив из обреза в голову.

Как сообщают сепаратистские паблики в соцсетях, убийство произошло 20 января в Новоазовске (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Один из сотрудников районного отдела "МВД Донецкой народной республики" снял на камеру мобильного телефона последствия жестокой расправы над солдатом, которому в ходе конфликта в упор выстрелили в голову из обреза. Личность погибшего салаги пока не установлена", – сказано в сообщении.

Убийство террориста

Убийство террориста

Скриншот

Убийство террориста

Убийство террориста

Скриншот

На видео показан труп мужчины в камуфляже. Из-за выстрела в голову все вокруг превратилось в кровавое месиво.

"Голливуд какой-то, я такого не видел. Я в шоке, в заброшенном каком-то здании. Лихие 90-ые", – комментировал автор записи.

Следствию "МВД ДНР" предварительно удалось установить, что погибший являлся "военнослужащим" воинской части №08819, которая дислоцируется в Новоазовске.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали ликвидированных террористов ''Л/ДНР''.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Я же говорил, каждую ночь минус 1-2 ватоправославных урода. Но ватолтроли решили что над ними прикалываются. Получите показательную казнь, ватодолбо"бы.
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