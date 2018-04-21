Кровавое ДТП в Кривом Роге: показаны уникальные кадры первого допроса водителя

Журналисты получили уникальные кадры первого допроса водителя Mazda Александра Волкова, который стал участником смертельной аварии в Кривом Роге.

Полицейские разговаривали с мужчиной, который, в свою очередь, признал, что ехал на желтый сигнал светофора. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Я ехал отсюда, посмотрел, желтый свет мигает, но я ее не видел", – сказал тогда Волков полицейским.

Кроме того, на видео показано точное время допроса, который состоялся буквально через 5 минут после катастрофы. Отмечается, что Волкова до сих пор не привезли в следственный изолятор, потому что врачи не дали на то разрешение из-за состояния его здоровья. Водитель находится в больнице под конвоем.

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, в результате чего погибли 9 человек. Пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская рассказала, что водитель легковушки серьезно болен.

Позже выяснилось, что он врезался в маршрутку, поскольку опаздывал на автовокзал.

Как сообщал "Обозреватель", 20 апреля суд избрал меру пресечения Волкову в виде содержания под стражей без права на залог.