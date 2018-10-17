Кровавое ЧП в Керчи: в сети напомнили о жестоком празднике оккупантов для детей

После смертельного ЧП, которое произошло 17 октября в политехническом колледже города Керчь в аннексированном Крыму, пользователи сети вспомнили о скандальном праздновании дня города в оккупированном Джанкое.

"Если кого-то еще удивляет, что 18-летний студент мог устроил теракт в Крыму. Хочу вам напомнить, как проходил день города в Джанкое 8 сентября 2018 года", - написал на своей странице в Twitter Эльдар Алиев.

Так, тогда оккупанты устроили показательное выступление детей, в ходе которого они бросались друг на друга со штыками, ножами, лопатами и шашками. Дети на сцене разыграли несколько милитаристских сценок со стилизованным боем и убийствами.

"Продолжение не заставило себя ждать. Детей жалко", "Думала, в политехническом колледже учат химию/математику/физику... Какая же я наивная", "Не появятся ли после этого последователи?" "Что посеешь, то и пожнешь", - пишут в комментариях.

Тот самый керченский колледж. Пропаганда войны, стрельба, взрывы, смерть. "Бой идет!"... "Пусть сто бойцов пойдет на дно"... "И даже смерть не разожмет ладонь в огне атак"... То же самое и в РФ. А потом они удивляются, когда подростки переносят всё это со сцены в реальную жизнь pic.twitter.com/tqYeMqudZh — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 17 жовтня 2018 р.

Сначала были праздники! Джанкой день города 2018. pic.twitter.com/4nrHip6p9u — Irina (@Irysika20) 17 жовтня 2018 р.

Если кого-то ещё удивляет, что 18-летний студент мог устроил теракт в оккупированном Крыму. Хочу вам напомнить, как проходил - день города в Джанкое: 8 сентября 2018 года. pic.twitter.com/vxQFQxHeg2 — Aliev Eldar (@aliev_aliev) 17 жовтня 2018 р.

Любов до рузького міру і його наслідки.

Спочатку вони влаштовують ось такі свята, а потім свято йде до них. Керчинський коледж. Початок. pic.twitter.com/g8Fd7dqgvI — Galina_W_ (@galadriel999) 17 жовтня 2018 р.

Напомним, в Керчи днем 17 октября произошел взрыв в политехническом колледже. При нем погибли 19 человек, около 50 пострадали. В здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта был найден мертвым.

Как сообщал OBOZREVATEL, одногруппник подозреваемого поделился жутким разговором с ''керченским стрелком''.

Он вспомнил слова подозреваемого о том, что "неплохо бы было всех перестрелять и самому "выпилиться". Однако, он не придал таким заявлениям особого значения, списав все на эмоциональность.