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Кровавое ЧП в Керчи: в сети напомнили о жестоком празднике оккупантов для детей

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После смертельного ЧП, которое произошло 17 октября в политехническом колледже города Керчь в аннексированном Крыму, пользователи сети вспомнили о скандальном праздновании дня города в оккупированном Джанкое.

"Если кого-то еще удивляет, что 18-летний студент мог устроил теракт в Крыму. Хочу вам напомнить, как проходил день города в Джанкое 8 сентября 2018 года", - написал на своей странице в Twitter Эльдар Алиев.

Так, тогда оккупанты устроили показательное выступление детей, в ходе которого они бросались друг на друга со штыками, ножами, лопатами и шашками. Дети на сцене разыграли несколько милитаристских сценок со стилизованным боем и убийствами.

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Кровавое ЧП в Керчи: в сети напомнили о жестоком празднике оккупантов для детей
Кровавое ЧП в Керчи: в сети напомнили о жестоком празднике оккупантов для детей

"Продолжение не заставило себя ждать. Детей жалко", "Думала, в политехническом колледже учат химию/математику/физику... Какая же я наивная", "Не появятся ли после этого последователи?" "Что посеешь, то и пожнешь", - пишут в комментариях.

Кровавое ЧП в Керчи: в сети напомнили о жестоком празднике оккупантов для детей
Кровавое ЧП в Керчи: в сети напомнили о жестоком празднике оккупантов для детей
Кровавое ЧП в Керчи: в сети напомнили о жестоком празднике оккупантов для детей
Кровавое ЧП в Керчи: в сети напомнили о жестоком празднике оккупантов для детей
Кровавое ЧП в Керчи: в сети напомнили о жестоком празднике оккупантов для детей
Кровавое ЧП в Керчи: в сети напомнили о жестоком празднике оккупантов для детей
Кровавое ЧП в Керчи: в сети напомнили о жестоком празднике оккупантов для детей
Кровавое ЧП в Керчи: в сети напомнили о жестоком празднике оккупантов для детей

Напомним, в Керчи днем 17 октября произошел взрыв в политехническом колледже. При нем погибли 19 человек, около 50 пострадали. В здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта был найден мертвым.

Как сообщал OBOZREVATEL, одногруппник подозреваемого поделился жутким разговором с ''керченским стрелком''.

Он вспомнил слова подозреваемого о том, что "неплохо бы было всех перестрелять и самому "выпилиться". Однако, он не придал таким заявлениям особого значения, списав все на эмоциональность.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в Керчироссийская пропагандаАннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
стрельбавзрыв
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Анахуя Yuri
Анахуя Yuri
Опять скрины указывать на хохлятский сайт. А расстрелы в американских школах на что указывают?
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