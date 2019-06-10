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Кровавая бойня в Харькове: стало известно, кто избил журналиста. Фото

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В Харькове в администрации торгового центра "Барабашово" заявили, что "Национальный корпус" подтвердил свое участие в массовом столкновении на территории ТЦ 7 июня.

Во время силовой потасовки сильно избили журналиста Вадима Макарюка. Об этом в Facebook пишет администрация "Барабашово".

Сообщается, что мужчина, который на видео стреляет по предпринимателям, является активистом Нацкорпуса и участвовал в ряде партийных мероприятий.

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"Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности стрелявшего. Мы обращаемся в правоохранительные органы, прокуратуру, чтобы остановить беспредел и бандитизм со стороны партии "Национальный корпус", – сказано в сообщении.

Также служба безопасности "Барабашово" сейчас изучает все материалы, в том числе видео, чтобы идентифицировать активистов Нацкорпуса, которые во время конфликта избивали журналиста Макарюка.

"На данный момент Вадиму оказывают медицинскую помощь, он в тяжелом состоянии и не может участвовать в следственных действиях, не может дать показания, поэтому сейчас ищут свидетелей, изучают видео происшествия", – отметили в администрации ТЦ.

Кровавая бойня в Харькове: стало известно, кто избил журналиста. Фото

Скриншот

Кровавая бойня в Харькове: стало известно, кто избил журналиста. Фото

Скриншот

Кровавая бойня в Харькове: стало известно, кто избил журналиста. Фото

Скриншот

Кровавая бойня в Харькове: стало известно, кто избил журналиста. Фото
Кровавая бойня в Харькове: стало известно, кто избил журналиста. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня в Харькове произошли массовые столкновения на территории торгового центра "Барабашово". В результате пострадали минимум восемь человек.

Руководство ТРЦ сообщало, что представители "Нацкорпуса" захватили магазин, вынесли из него вещи и перекрыли вход.

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Место
УкраинаХарьков
Тег
Нацкорпус
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Dell Alex
Dell Alex
Получивший по морде "журналист" - это хорошо )) Вы, журнашлисты, настолько тупы и продажны, что набить вам морду - великое благо))
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