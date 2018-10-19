Кровь стекает по ступенькам: появилось новое видео с места массовой бойни в Керчи

Появилось новое видео из керченского колледжа, где студент Владислав Росляков 17 октября устроил кровавую бойню, в результате которой погиб 21 человек.

Кадры были опубликованы следственным комитетом РФ. На видео видно, как специалисты собирают образцы крови с места преступления. Также эксперты продолжают находить картечь на месте массового расстрела.

Тем временем в Крыму началась панихида по погибшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ опубликовали фото всех погибших в результате расстрела и взрывов в Керчи. Среди жертв - пять учителей.