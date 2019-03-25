"Кровь на бетоне, стены исцарапаны ногтями!" Предатель из СБУ выдал сенсацию о секретных тюрьмах на Донбассе

В понедельник, 25 марта, в Москве бывший сотрудник СБУ, перебежчик и предатель Украины Василий Прозоров рассказал о подпольных тюрьмах, в которых якобы украинские военные совершали убийства.

Экс-силовик на пресс-конференции сообщил, что после Евромайдана в 2014 году работал на российские спецслужбы, передает РИА Новости.

По его словам, одна из таких "тюрем" располагалась на мариупольском аэродроме. Также свои тюрьмы были и у батальона "Азов".

"В районе проведения АТО есть украинские тайные тюрьмы, одна - на мариупольском аэродроме. Кровь впиталась в бетон, стены исцарапаны ногтями задержанных", – рассказывал российским СМИ предатель.

Также Прозоров добавил, что имел доступ к самым секретным данным, касающимся антитеррористической операции на Донбассе, и даже присутствовал на закрытых заседаниях Совета национальной безопасности и обороны.

Василий Прозоров Скриншот

"Добрый день. Меня зовут Прозоров Василий Николаевич. С 1999 года до 2018 года я являлся сотрудником Службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, штабе АТО. С апреля 2014 года я добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие РФ в получении информации", – рассказал перебежчик.

Василий Прозоров Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Россию сбежал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

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