''Крик слышали все'': появились жуткие подробности гибели семьи на Запорожье

Односельчане рассказали о подробностях жуткой гибели семьи в одном из сел Запорожья — двое детей 9 и 4 лет, а также их 29-летний дядя погибли при пожаре, после чего мама несовершеннолетних наложила на себя руки.

Как сказано в сюжете ТСН, 31-летняя женщина была разведена, сама воспитывала сыновей, в чем ей помогал младший брат. У нее остался 12-летний сын.

"Мы услышали крик Юли. Юля кричала — сюда было слышно. Мы вышли, смотрим — дым. Вызвали пожарную, люди начали сбегаться. Потом слышим — Юля перестала кричать", — рассказала свидетель трагедии Ирина Оверченко.

Место ЧП Скрин видео ТСН

Место ЧП Скрин видео ТСН

"Она любила детей своих. Она за ними тряслась. Видно, что она настоящая мать", — охарактеризовала погибшую односельчанка.

О детях в селе отзываются, как о хороших и воспитанных: "Особенно младший, Димочка — то вообще солнышко такое было. Вообще хорошая семья".

Женщина работала на трех работах, чтобы обеспечить семью. Когда начался пожар, в доме не было ее и старшего сына, они прибежали туда, когда пламя полностью охватило здание, а шифер разлетался на десятки метров. Соседи пытались тушить огонь и держали мать, которая рвалась за детьми.

"Мама кричала, дети кричали, а когда дети перестали кричать, она пошла и повесилась. Она тут бегала в истерике, ее оттягивали. Она снова побежала — это буквально секунда была", — рассказали очевидцы.

Последствия пожара Скрин видео ТСН

Последствия пожара Скрин видео ТСН

Похоронить погибших обещают за счет сельсовета. Также всем селом собирают деньги, чтобы помочь мальчику, который остался сиротой. Известно, что семья была не местная — часть дома, в которой жили, они снимали.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье 20 декабря в селе Чкалово Приазовского района два человека погибли при пожаре в частном доме.

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