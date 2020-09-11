Кравчук не имел права назначать инспекцию на Донбассе, – Гай

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) не имеет полномочий на принятие решений о военных инспекциях позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе.

Такое заявление в блиц-интервью OBOZREVATEL сделал ветеран АТО, волонтер, военный эксперт Мирослав Гай. "Сегодня ТКГ не имеет вообще никаких полномочий проводить или не проводить любые инспекции. Невозможно, чтобы это решали Кравчук, Фокин и все остальные, кто там собрались", – подчеркнул он.

Как пояснил Гай, основанием для такой инспекции может быть только письменный приказ президента Украины. В противном случае инспекция будет считаться преступлением.

По его словам, прежде чем принять такое решение, глава государства должен получить тематический доклад о возможности и безопасности такого шага от главы СБУ и командующего Объединенных Сил. "В курсе всех этих дел должен быть министр обороны", – добавил он.

Офицер объяснил, что Вооруженные Силы имели все основания не выполнять решения ТКГ о проведении инспекции.

Полную версию блиц-интервью с Мирославом Гаем читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL:

9 сентября на срочном заседании ТКГ Украина согласилась проинспектировать вместе с представителями координатора от ОБСЕ участок позиций Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области.

В Офисе президента объясняли, что украинская сторона согласилась на инспекцию, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций.

10 сентября в Офисе президента Украины сообщили, что инспекция временно отменяется.

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