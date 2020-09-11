Кравчук не имел права назначать инспекцию на Донбассе, – Гай

"Члены Трехсторонней контактной группы не имели права назначать инспекцию позиций ВСУ на Донбассе"
"Это прерогатива Верховного главнокомандующего, президента Украины Владимира Зеленского"
"Если инспекция будет проведена без его письменного приказа, это будет расцениваться как преступление"
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) не имеет полномочий на принятие решений о военных инспекциях позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе.
Такое заявление в блиц-интервью OBOZREVATEL сделал ветеран АТО, волонтер, военный эксперт Мирослав Гай. "Сегодня ТКГ не имеет вообще никаких полномочий проводить или не проводить любые инспекции. Невозможно, чтобы это решали Кравчук, Фокин и все остальные, кто там собрались", – подчеркнул он.
Как пояснил Гай, основанием для такой инспекции может быть только письменный приказ президента Украины. В противном случае инспекция будет считаться преступлением.
По его словам, прежде чем принять такое решение, глава государства должен получить тематический доклад о возможности и безопасности такого шага от главы СБУ и командующего Объединенных Сил. "В курсе всех этих дел должен быть министр обороны", – добавил он.
Офицер объяснил, что Вооруженные Силы имели все основания не выполнять решения ТКГ о проведении инспекции.
Полную версию блиц-интервью с Мирославом Гаем читайте здесь.
Как писал OBOZREVATEL:
9 сентября на срочном заседании ТКГ Украина согласилась проинспектировать вместе с представителями координатора от ОБСЕ участок позиций Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области.
В Офисе президента объясняли, что украинская сторона согласилась на инспекцию, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций.
10 сентября в Офисе президента Украины сообщили, что инспекция временно отменяется.
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