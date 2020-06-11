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11 июня • обновлено в 15:51
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Кожару взяли под стражу и увеличили сумму залога

  • Экс-министра взяли под стражу прямо в зале суда

  • Новая сумма залога для Кожары – 14 млн грн

  • Ранее сумма залога была снижена до 2,1 млн

5.7т
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Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару взяли под стражу прямо в зале суда.

Такое решение в четверг, 11 июня, принял Киевский апелляционный суд, который увеличил сумму залога для подозреваемого в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Об этом в Facebook сообщила дочь убитого бизнесмена Екатерина Старицкая.

"Кожаре вернули залог в 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда. Есть еще надежда на наше правосудие", – говорится в сообщении.

Леонид Кожара

Леонид Кожара

Напомним, что 18 мая сумму залога для Леонида Кожары столичный суд уменьшил с 14 млн до 2,1 млн гривен, а уже 21 мая он внес залог.

Кожару взяли под стражу и увеличили сумму залога

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Старицкого
Персона
Леонид Кожара
Место
Украина Киев
Тег
Апелляционный суд Киева
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