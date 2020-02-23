Поклонник "русского мира" и противник Майдана: в сети вспомнили все грехи Кожары

Экс-министр иностранных дел Украины времен Януковича Леонид Кожара, в доме которого 21 февраля был убит предприниматель Сергей Старицкий, был одним из главных проводников "русского мира" в Украине и принял активное участие в срыве договора об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов. По его словам, во время Революции Достоинства Кожара выступал против Майдана, и называл протестующих "экстремистами". Также он, по словам журналиста, оправдывал массовое побоище и нарушения прав человека режимом Януковича.

Более того, экс-министр выполнял информационные операции РФ против своей страны – постоянно выступал на телеканалах Виктора Меведчука, которого называют кумом президента РФ Владимира Путина, вел программы и заявлял, что российских войск в Украине нет, что все это выдумки.

directpress.ru

В июле 2015-го Кожара, как утверждает Бутусов, распространил письмо американского сенатора Ричарда Дурбина, в котором он указывал премьер-министру Арсению Яценюку, какие кадровые перестановки он должен совершить.

"Сенсация была громкой, особенно в США. И тем более громко прозвучало разъяснение Дурбина, который детально разоблачил бумаги Кожары как фальшивку. Кожаре пришлось заявить, что бумаги ему кто-то принес, а он их случайно распространил. Кожара в последние годы выступал на процессе по делу Януковича, где пытался выгородить своего шефа, полностью озвучивая все российские пропагандистские штампы про Украину", – написал Бутусов.

Журналист предположил, что, вероятнее всего, Кожара сам застрелил Старицкого и, возможно, пытался обмануть полицию, заявляя о самоубийстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, обнаружили труп с огнестрельным ранением.

Погибшим оказался Сергей Старицкий. Выяснилось, что Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Стрельба произошла во время застолья. Одна из его участниц Марина К. сообщила, что компания выпивала с 15:00.

Полиция подтвердила версию OBOZREVATEL и признала смерть в доме Кожары убийством.

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