Кожа посинела: на Ривненщине младенец отравился нитратами из воды

В Ривненской области одномесячный младенец отравился нитратами, предположительно, из воды в колодце.

Ее использовали для приготовления детской смеси, пишет ТСН. Интоксикация была настолько сильной, что ребенка отправили в реанимацию (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

В день отравления за малышом Максимом ухаживала его тетя. По ее словам, она вскипятила взятую в колодце воду, купила дорогостоящую смесь и покормила ребенка. После этого у племянника начала синеть кожа.

Женщина сразу обратилась к врачам. Медики обнаружили в организме ребенка превышение нитратов в 12 раз.

Колодец Скриншот ТСН

"Очень большая концентрация. Это происходит из-за нерационального использования пестицидов и удобрений, которые собираются в земле и попадают в воду", – пояснила завотделения Ривненского лабораторного центра Наталья Седляр.

Отмечается также, что в поселке отключили центральную подачу воды, поэтому альтернативы колодцу не было. Медики же порекомендовали для детей использовать воду, купленную в аптеке.

Как писал OBOZREVATEL, в летнем лагере "Салют" в курортном селе Коблево Николаевской области отравились более 40 детей.

Все они 30 июня пожаловались на тошноту, головокружение и высокую температуру.

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