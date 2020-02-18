Котел в Дебальцево: Офис генпрокурора начал изучать переговоры российских офицеров

Офис генерального прокурора Украины начал изучать переговоры высокопоставленных должностных лиц Вооруженных сил РФ, участников незаконных вооруженных формирований и графики соединений операторов мобильной связи по делу о боях в районе Дебальцево в январе-феврале 2015 года.

По результатам проведенного анализа будут назначены экспертизы, чтобы установить причастных к событиям лиц по голосу, сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Котел в Дебальцево: Офис генпрокурора начал изучать переговоры офицеров РФ

"В частности, анализируются телефонные переговоры высокопоставленных должностных лиц Вооруженных Сил РФ, участников незаконных вооруженных формирований РФ, а также трафики соединений операторов мобильной связи. По их результатам будут назначены экспертизы по идентификации причастных лиц по голосу, а также комплекс других следственных и процессуальных действий", – отметили в ведомстве.

По данным следствия, именно военная агрессия Вооруженных сил РФ привела к потерям среди украинских военнослужащих под Дебальцево. Агрессия заключалась в обстрелах отдельных районов Донецкой области с территории России и дальнейшем прямом вторжении на территорию Украины, а также в совершении российскими военнослужащими военных преступлений.

В Офисе генпрокурора напомнили, что за время боевых действий в районе Дебальцево с 21 января по 18 февраля погиб 141 украинский военнослужащий, 356 получили ранения, 150 были взяты в плен и 11 пропали без вести.

Сейчас о подозрении сообщено нескольким должностным лицам Вооруженных сил РФ, которые, по версии следствия, координировали и руководили боевыми действиями против сил АТО. Это командующий 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии ВС РФ генерал-майор Кузовлев, командир 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота ВМФ РФ генерал-майор Цеков, командующий 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Гурулев и командующий 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ генерал-майор Завизьон.

Указанные лица объявлены в розыск, суд разрешил их задержать. Им инкриминируют ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (участие в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция по этим статьям – пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля 2020 года исполнилось пять лет со дня, когда после месяца ожесточенных боев украинская армия была вынуждена покинуть Дебальцево. Самая крупная российско-украинская битва 2015 года продолжалась 29 дней.

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