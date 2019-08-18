После недавнего шума в информационном пространстве, поднятого одним ватным придурком крымского происхождения, неким Георгием Мурадовым, который в миру называет себя "заместителем председателя Совета министров и постпредом Крыма при президенте России", по поводу "возобновления" поставок воды на оккупированный полуостров (а точнее - о желании оккупантов начать соответствующие переговоры), в определённых кабинетах поняли, что несколько "поторопились". А проще говоря, фигню спороли. Я уж не говорю про совершенно дебильные идеи, прозвучавшие в этом же заявлении, по "отводу вод реки Днепр" и сепарирование их на российскую, беларускую и украинскую части...

Резко негативная реакция, как со стороны нынешней украинской власти, так и общественности страны на эти поползновения крымских колаборантов, весьма чётко продемонстрировали этим самым "товарищам из кабинетов" тот факт, что такого рода "заезды" со стороны разного рода полумных вато-дебилов, как крымского, так и "исконно русКАГА" происхождения, ПОКА вряд ли встретят понимание в Киеве.

Казалось бы, на этом история исчерпана. Очередная попытка "кидануть хохлов на воду" вроде как не задалась.

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Но ситуация с водичкой в Крыму (особенно северном и восточном), объективно говоря, действительно продолжает быть аховой. Ибо, хотя на питьё для населения воды хватает, но сельское хозяйство, остатки промышленности, а главное - всё увеличивающаяся военная группировка требуют совершенно других (значительно больших) объёмов воды, нежели можно выкачать из набитых по всему полуострову скважин. Из которых, к тому же, из-за фактически бесконтрольного выкачивания пресных слоёв грунтовых вод уже кое-где пошла самая настоящая рапа (т.е. рассол).

Кроме того, вполне возможно, что следующие 5-7 лет станут для полуострова в плане осадков и прочей влаги довольно засушливыми. И это я не вспоминаю про разного рода холеру в Симферополе, отстойники Армянского "Титана" и прочие прелести на оккупированном полуострове прямо или косвенно связанные с дефицитом "технической воды"... Вообщем, водичка днепровская в Крыму "очень бы не помешала".

Потому понятно, что дальнейшие попытки не мытьём,так катаньем заполучить всё же часть днепровского стока для Крыма оккупантами будут продолжены (некоторые даже поговаривают о том, что ради этого спятивший совко-карлик в Кремле может решиться на военную авантюру, в чём лично я сильно сомневаюсь, хотя и не откидываю вовсе).

Так же понятно, что всё это офигенно "больно" будет бить по имиджу "успешно развивающегося Крыма в составе РФ". Это очевидные вещи и не надо быть особо прозорливым что бы понять их.

Вот именно среди прочих задач, касаемо анексии и удержания Крыма, для таких вот пиар-"выступлений" и держит кремлёвская банда на полуострове дрессированную ими команду дегенератов-колаборантов. Возглавляет её бывший курсант Симферопольского высшего военно-политического строительного училища, "отличник боевой и политической подготовки", а так же криминальный авторитет по кличке "Гоблин", известный в миру как Сергей Аксёнов.

Поэтому, последняя эскапада в информпространстве, явно инспирированная кремлёвскими"пацыками" из контор по ведению "информационно-психологических операций" на "крымско-водную" тему не могла не вызвать у этих ребят очередного приступа идиосинкразии. Задание "родной гОвени" для них - дело практически святое, можно сказать, вопрос выживания, причём - в буквальном смысле этого слова.

Так вот, узрев "остро негативную" реакцию Украины на свои поползновения в сторону днепровских вод, эти обИзяны не нашли ничего лучшего как проблеять про то, что "не очень-то и хотелось" (желающие могут ознакомится с дословным текстом на страничке господина Аксёнова в ФБ). Мол, мы все вопросы порешали и без вашей бЕндеровской воды.

В принципе - ничего нового. Такие хвастливо-кретинские заявы "Гоблин" кидает в информпространство регулярно. Причём, по разным поводам - от "всё увеличивающегося туристического потока", до "космодрома на полуострове". Тематика этих телег - довольно разнообразна и ограничивается исключительно весьма узковатым кругозором тех самых "пацыков из контор", кои отвечают за это направление "информационной борьбы".

Но в нынешней заяве Гоблина на "водяную тему" есть кое-что не совсем привычное, я бы сказал - новое. А именно - явно пробивающееся разочарование. Дословно это выглядит так:

"...Заявления украинских чиновников свидетельствуют о крайне низком качестве человеческого материала, который заполняет коридоры власти соседнего государства. Президенты, политики и партийные вывески меняются, подходы – нет. Это ясно показывает, что сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения её качества. Выбрав так называемые "новые лица", украинцы все равно получили "те же яйца, только в профиль..." (с).

Ну, на привычных блеяниях типа - "это государственный терроризм" и "всю воду Днепра выпили солдаты НАТО", я останавливаться не буду. Это всё мы уже слышали неоднократно и от этого "информационного креатива" уже слегка даже подташнивает.

Что хотелось бы заметить по данному поводу, специально для х*рово учившегося стройбатовца, переквалифицировавшегося при оккупантах в управдома:

- Ты бы поменьше громкими обвинениями разбрасывался, а то, не ровен час, "государственный терроризм" тебе прямо на лоб пришьют и в клетку посадят. Ибо по-сути, рыло у тебя в нём замазано по самые твои свинские уши (см. определение "государственный терроризм", а список "пропавших без вести" на Крымском полуострове проукраинских и крымско-татарских активистов достаточно длинен для этого).

- Про "решение о водной блокаде, принимаемое в Вашингтоне" это ты своему х*йломЭну в Кремле заворачивай, а нам не надо. У нас всё решают другие люди и живут они не в Вашингтоне пока.

- И третье: тот самый "человеческий материал", который заполнил нынче коридоры власти Украины, может тебя несколько "не так" понять и весьма серьёзно "осложнить" твоё существование на этой бренной земле. Причём самыми разнообразными способами. И сдаст тебя твой же карлик, причём с потрохами и цельным "изобличающим набором". Всё дело - в торге и цене.

Резюмируем:

Да, без воды - тяжело. А кому сегодня легко?

Х*йло, которое затеяло "крымскую авантюру", мнит себя нехилым таким "просвящённым" имперцем. Но это на словах. Ибо, судя по всему, оно не читало мемуаров и записок современников российской императрицы Екатерины II, которая вела пару русско-турецких войн и "присоединяла" Крым, а так же не заглядывало в более свежие "записи времён Хрущёва", где чётко прописано, что значит Крым без материковой Украины. Гоблин, судя по всему, из той же категории идиотов, как и его начальник в Кремле.

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