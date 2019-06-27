Коррупция, вымогательство и наезды: что творится в Запорожской области

Власти Мелитополя и Кирилловки заставили жителей этих населенных пунктов забить тревогу.
За последние две недели OBOZREVATEL получил уже несколько сообщений "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей".
Люди пишут, что решили озвучить проблемы после выборов президента Украины - в надежде на изменения. Любые попытки протестов якобы душились на корню, а многие просто боялись за свою жизнь и близких.
Два фигуранта расследования - это "вечный" мэр Мелитополя Сергей Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев. Местные жители утверждают - сидеть должны оба.
Отдых в Кирилловке. За лето 2018 года этот поселок посетили почти 1,5 миллиона отдыхающих. При этом в населенном пункте есть масса проблем. В частности, нет централизованного водоснабжения и канализации. Стоки баз отдыха и различных пансионатов попадают напрямую в море. Здесь процветает стихийная торговля и незаконная деятельность по предоставлению разного рода развлекательных услуг. В поселке лишь одна карета скорой помощи, которая иногда не успевает доехать к тому, кому такая помощь необходима.
Малеев уже попадал в поле зрения правоохранителей, в 2016 году у него проводила обыски прокуратура, однако, по утверждению местных бизнесменов, снова вышел сухим из воды.
Иван Малеев
Сергей Минько - мэр Мелитополя. Его называют черешневым магнатом.
P.S. Большой пакет документов будет внимательно изучен журналистами и после тщательной проверки всех фактов отправлен в Госбюро расследований.
Мы также призываем имеющих дополнительные факты о незаконной деятельности Минько и Малеева прислать информации на e-mail: zaprosobozrevatel@gmail.com
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