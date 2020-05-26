Копам из Кагарлыка сообщили о подозрении в изнасиловании: что им грозит

Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского ОП ГУНП в Киевской области.

Об этом заявили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Отмечается, что в настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Речь идет, в частности, о содержании под стражей без возможности внесения залога правоохранителей – 29-летнего Сергея Сулимы и 35-летнего Николая Кузива.

ГБР сообщило о подозрении в деле об изнасиловании в Кагарлыке полицейским Сергею Сулиме и Николаю Кузиву

Подчеркивается, что оперуполномоченный Сулима подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Тогда как начальник сектора криминальной полиции Кузив – в соучастии в указанном преступлении и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины ).

"Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора и прокуратуры Киевской области", – добавили в ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что потерпевшая женщина, которую пытали и насиловали полицейские в Кагарлыке, сама позвонила на "102". После чего подозреваемые Николай Кузив и Сергей Сулима были задержаны. Он назвал произошедшее "ужасной и недопустимой" ситуацией.

Пресс-офицер ГБР Максим Билоусенко заявил, что в деле об изнасиловании в полиции Кагарлыка Киевской области 26-летней женщины могут появиться и новые подозреваемые.

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