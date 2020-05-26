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26 мая • обновлено в 13:24
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Копам из Кагарлыка сообщили о подозрении в изнасиловании: что им грозит

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Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского ОП ГУНП в Киевской области.

Об этом заявили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Отмечается, что в настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Речь идет, в частности, о содержании под стражей без возможности внесения залога правоохранителей – 29-летнего Сергея Сулимы и 35-летнего Николая Кузива.

ГБР сообщило о подозрении в деле об изнасиловании в Кагарлыке полицейским Сергею Сулиме и Николаю Кузиву

ГБР сообщило о подозрении в деле об изнасиловании в Кагарлыке полицейским Сергею Сулиме и Николаю Кузиву

Подчеркивается, что оперуполномоченный Сулима подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Тогда как начальник сектора криминальной полиции Кузив – в соучастии в указанном преступлении и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины ).

"Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора и прокуратуры Киевской области", – добавили в ГБР.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Секс-скандал в полиции Кагарлыка Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
изнасилование избили полицейские Государственное Бюро Расследований Национальная полиция Украины
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