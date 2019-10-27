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27 октября • обновлено в 18:02
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"Ни одна б*дь не поинтересовалась!" Контуженный на Донбассе террорист взорвался возмущениями к "ДНР"

2.1т Читать материал на украинском

Террорист "ДНР", получивший контузию, воюя против Украины на Донбассе, пожаловался на безразличное отношение "руководства" незаконных группировок и необходимость лечиться за свой счет.

Соответствующий пост появился на странице наемника в соцсети. На сообщение обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"Я получил контузию в Сосновке. Лечусь в госпитале в Безыменном за свой счет. Ни одна б*дь из части не поинтересовалась, как я себя чувствую и нужны ли мне лекарства… Но звонили и спрашивали, когда я на службу выйду", – возмутился террорист "Донецкой народной республики".

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Иллюстрация. Террористы на Донбассе

Иллюстрация. Террористы на Донбассе

Газета "День"

"Родина бросит тебя сынок! Всегда!.. Билеты на Кобзона еще остались", – с сарказмом пошутил украинский военный на своем Telegram-канале.

Сообщение боевика в соцсети

Сообщение боевика в соцсети

Telegram-канал Анатолия Штефана "Штирлица"

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе во время боевых действий 26 октября, несмотря на обстрелы со стороны боевиков, потерь среди военнослужащих ООС не было.

Однако, террористы открыли огонь по беспилотнику миссии ОБСЕ. В штабе Операции Объединенных сил рассказали о подлой провокации.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Донецк
Теги
террористы "ДНР" ДНР Новости ДНР Новости Донбасса фотографии
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Mega Death
Mega Death
Нытик.))) Так и прёт от него xoxлотой. Те такие же натики и попрошайки))
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